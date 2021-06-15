تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والهيئات بالمملكة عن طريق موقعها الإلكتروني علي الإنترنت ، ومن أجل تحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع الجمهور توفر الوزارة دائما رابط دائم بكل الخدمات يؤدي إلي خدمة الشكاوى والاقتراحات لإتاحة مساحة للمستخدمين للإدلاء بآرائهم ورفع شكواهم عن الخدمات ومستواها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم كيفية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع ، وهي بوابة هدفها التواصل المباشر بين الوزارة والمجتمع السعودي ، حيث تعمل هذه الخدمة على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني ورفع نسبة مشاركة الجمهور في الشراكة حول توجهات وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، كما تتيح الاستماع لمقترحات أو شكوى أو ملاحظة حول أعمال الوزارة وخدماتها من خلال الصفحة الخاصة بخدمة صوتك مسموع علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع

يمكن من خلال البوابة التقدم بشكوى أو ملاحظة أو تقديم اقتراح للرقي بمستوى خدمات وأعمال الوزارة خلال وقت استجابة متوقع 5 أيام عمل ويمكن إرسال شكوي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

أولاً نضغط علي أيقونة إرسال شكوي من الصفحة الرئيسية.

يتم توجيهك لصفحة التحقق من البيانات.

تقوم بملأ البيانات الأساسية مثل : رقم الجوال – رقم الهوية / الإقامة – تاريخ الميلاد (صيغة التاريخ:1400/01/01) مع إضافة يوم للتطابق (1400/01/02).

ثم ملأ خانة التحقق من الاستخدام البشري.

بعدها نضغط متابعة لتنتقل إلي صفحة الشكوي.

وأخيراً نقوم بكتابة محتوي الشكوي واختيار نوعها ونضغط علي إرسال.

سياسة الشكوى

الشكوى هي أي مشكلة واجهت أحد منسوبي الوزارة أو المستفيدين من خدماتها سواء عبر القنوات التقليدية أو الإلكترونية.

يهدف تقديم الشكوى إلى تنبيه صانعي القرار أو مسيري الأعمال في الوزارة عن حالة معينة أو عائق يواجه مقدم الشكوى يتطلب حله تدخلاً من قبل أحد منسوبي الوزارة أو إداراتها لتصحيح الوضع القائم والمشكلة ذات الشأن.

من الممكن أن تقدم الشكوى على الوزارة بعينها أو أحد أنظمتها وصولاً لمراكز الخدمة أو فروع الوزارة ووحداتها المختلفة في كافة مناطق المملكة ومنسوبيها.

تتعهد الوزارة بأنها ملتزمة بأعلى درجات الحرص والدقة في البحث والتدقيق والتحليل قبل البتّ في أي شكوى.

كما تتعهد الوزارة بالالتزام بالمسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التي تواكب عملية التنبيه وعن القرارات والأحكام الصادرة بحق مرتكبي هذه المخالفات مهما كان نوعها.

لمعالجة الشكاوى الواردة للوزارة فالسياسة العامة هو دراسة الطلب أولياً ثم تحويله للقسم المعني للدراسة والإفادة.

يتم التواصل مع مقدم الشكوى بالطرق التقليدية أو الإلكترونية حال طلب معلومات إضافية أو تقديم نتائج للشكوى للعميل.

في حال عدم الرد يمكن للعميل التواصل مباشرة مع الوزارة للتنبيه حول ذلك برقم الشكوى المرسل للعميل أول مره.

طريقة إضافة اقتراح لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع

يمكن لمستخدمي موقع وزارة التنمية البشرية إرسال الاقتراحات عن طريق اتباع الخطوات التالية :

أولاً الضغط علي صفحة إضافة الاقتراحات فيتم توجيهك لصفحة جديدة.

في الصفحة الجديدة تقوم بملأ بيانات : عنوان الاقتراح – مجال الاقتراح – الاسم – رقم الجوال (و يكون بالصيغة: 966500000000).

ثم تضع البريد الإلكتروني للتواصل معك.

أخيرا تكتب نص الاقتراح وتضغط إرسال.

سياسة المقترحات

يؤخذ بمفهوم الاقتراح كل الأفكار الجديدة للتطوير والإبداع لمنهج عمل قائم.

يتوسم أن ينجم عن الاقتراح فوائد عملية تكون ذات نتائج إيجابية في مجالات استثمار الموارد المادية والبشرية.

ترحب الوزارة بدعم مستفيدي خدماتها ومنسوبيها واستقبال مقترحاتهم العامة والخاصة لتحسين جودة خدماتها.

سياسة الاقتراح تبدأ بأن يتم استقبال المقترحات وتحويلها بعد دراستها للأقسام المعنية بعد إشعار بنك المبادرات والمقترحات في الوزارة حول الاقتراح.

ولا يعتبر استقبال المقترح وعداً بتنفيذه ، بل دراسته وقابلية تطبيقه وما يعقب ذلك.

تحتفظ الوزارة في حقها الأدبي والقانوني في رفض المقترحات وعدم الرد على العميل.

تسجيل الفكرة أو الاقتراح ويتم تحويلها أو أنتاجها أو إعادة بناءها بالشكل المناسب لاستراتيجيات الأعمال والخطط الخاصة بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

ومن خلال موقع الوزارة يمكنكم التعرف علي شروط إصدار وتجديد رخص العمل وخطوات تنفيذ الخدمة.