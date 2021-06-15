نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود البناء السعودي أخر إجراءات وزارة البلدية السعودية لتطبيق القرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود البناء السعودي ، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالرياض. إجراءات تطبيق كود البناء على المشاريع السكنية والبرامج الممكنة لتحقيق مجموعة من الشروط والمتطلبات واللوائح التنفيذية اللاحقة وملحقات البناء والتشييد. حيث يستهدف كود البناء. بحسب وكالة الأنباء للتقارير السعودية “واس” السلامة والصحة العامة. واستمرارية واستقرار المباني والمنشآت ، مع توفير طرق لحماية الأشخاص والممتلكات ، وتقليل استهلاك المياه والطاقة وتقليل تكاليف التشغيل.

أستعراض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حول كود البناء السعودي

يشمل نطاق القانون المباني الجديدة. بما في ذلك التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة وكذلك المباني القديمة. والتي تشمل التوسيع والتعديل والترميم والإزالة. تشارك الوزارة في تطبيق الكود. عدد من السلطات ذات الصلة. وهي المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تتضمن حزمة البرامج تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت ، وتقديم خدمات المكتب الهندسي من خلال مركز خدمات “إتمام” للمطورين. مع التأهيل إلكترونيا للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال (30) ثانية فقط، بالإضافة إلى “المقاول المعتمد” و ” برامج واعد ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر منصة بلدي.

متي يتم تطبيق شروط كود البناء السعودي 2021 الجديد

كما أيضا كشفت مصادر في قطاع البناء والتشييد التابع لوزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2021 المقبل. وتشمل المرحلة الجديدة من كود البناء المباني السكنية الجديدة وقيد التشييد بشروط تشمل تطبيق كود البناء المعتمد في كل منطقة ، وتطبيق تأمين السكن الإجباري ، والالتزام بالتعامل مع المقاولين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم أخر أخبار إجراءات شروط كود البناء السعودي الجديد. والذي سوف يطبق من شهر يوليو المقبل 2021. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.