حملات حج الداخل 1442 وأسعارها والأوراق المطلوبة للحصول علي التصريح ، من اهم ما يشغل أذهان الكثير من المواطنين والمقيمين في الوقت الحالي ، والتي يكثر البحث عنها مع اقتراب بدء اجراءات موسم الحج لهذا العام ، وقد تم مؤخرا انه سيتم اقتصار الحج هذا العام علي المواطنين والمقيمين داخل المملكة ، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها خصصت بعض الأرقام الخاصة لاختيار وتوضيح كافة البرامج التي وفرتها الوزارة لهذا العام ، هذا وقد أعلنت بعض الشركات السعودية عن أسعار الحملات بها لهذا العام ، وقد جاءت الأسعار مقاربة إلي حد كبير لأسعار الحج للعام الماضي وذلك لقلة الحجاج بسبب الظروف وفيروس كورونا الذي اثر بشكل كبير علي المناسك هذا العام وكنا قد عرضنا سابقا عن كيفية الحصول علي تصريح الحج للمقيمين

أسعار حملات حج الداخل 1442 وأسعارها والأوراق المطلوبة للحصول علي التصريح

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل الحج الإلكتروني لعام 1442 ، وسوف نقوم من خلال مقالنا بسرد أسعار باقات الحج 2021 ، وقد أعلنت السلطات السعودية ان شراء باقات الحج لعام1442 ستكون متوفرة عبر رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 ، في الفترة من 15 ذو القعدة عام 1442 لاستكمال الإجراءات ، وأسعار باقات الحج لهذا العام هي كالتالي :

باقة الضيافة بلس، ويتراوح سعرها من 7561 ريال سعودي إلي مبلغ 8611 ريال سعودي، علما بأن مكان تواجد السكن في مدينة مكة المكرمة.

الضيافة بلس رقم (2) تبدأ من 7310 ريال سعودي حتى 7910 ريال سعودي، ومكان الإقامة في مكة المكرمة.

باقة الضيافة رقم (3) محدد سعرها ما بين 6508 ريال سعودي وحتى 7108 ريال، ومقر السكن في مدينة مكة المكرمة.

ضيافة بلس رقم (4) ما بين سعر 5708 إلي 6308 ريال سعودي، مقر الإقامة أيضا مدينة مكة المكرمة.

الضيافة المتوفرة في (أبراج 1) ويقدر سعرها ما بين 11905 ريال سعودي، ويكون مقر السكن في أبراج منى الستة للشركة المالكة “منى العقارية”.

باقة مصنفة تحت الباقة الاقتصادية وسعرها من 3447 حتى 4797 ريال سعودي.

شروط الحج والعمرة

هناك بعض الاشتراطات التي حددتها وزارة الحج والعمرة ومن هذه الشروط ما يلي :

أن تكون الفئات العمرية من 18 عام إلي 65 عام.

يشترط التحصين بأخذ أنواعه الثلاث محصن ، محصن جرعة أولي ، محصن متعافي.

الخلو من الأمراض المزمنة.

إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممن لم يسبق له الحج خلال أل 5 سنوات الأخيرة.

يتم الفرز بناء علي تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية.

الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية.

شراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقة تجنبا للإلغاء.

الأوراق المطلوبة للحصول علي تصريح الحج للمقيمين

سيتم فتح باب التقديم في الأيام القادمة من خلال وزارة الحج والعمرة ، والتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، وذلك للتسهيل علي أهل المملكة والجنسيات الأخري المقيمة بالمملكة وهناك بعض الأوراق التي يجب توافرها وهي كالاتي :

ملء نموذج تقديم طلب الحصول على تصريح الحج.

صورتان شخصيتان للمقيم الذي يوّد طلب تصريح الحج بمقاس 4×6.

جواز السفر مع إحضار الوثيقة التي تُثبت الإقامة في المملكة.

توفر تصريح من جهة العمل التابع لها المقيم ووجود عقد الخدمة الخاصّ بإحدى الشركات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة.

تقرير طبي يُظهر نوعية فصيلة الدم الخاصّة بالمتقدم للطلب.

توفر شهادة صحيّة تُثبت التطعيمات التي تلقاه المقيم ضد الحمى الشوكية.

تقديم شهادة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

ويمكنكم إصدار تصاريح الحج والعمرة من تطبيق توكلنا.