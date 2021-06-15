“مفعل” رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442-2021 خطوات الحجز وشروط التقديم

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442-2021 تعمل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على تفعيل رابط المسار الإلكتروني للحج الداخلي 1442 للتسجيل في الحج الإلكتروني بحيث تكون هناك فرصة للحج هذا العام. سيكون لدى المملكة العربية السعودية العديد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، والتي سيتم توفيرها من خلال المقال رابط المسار الالكتروني للحج 1442 مع اقتراب موسم الحج، زاد عمليات البحث على عن كيفية التسجيل عن طريق المسار الإلكتروني لوزارة الحج، لأن الحج الداخلي مقصور على المواطنين والمقيمين في السعودية فقط.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442-2021

يبحث جميع مواطني المملكة العربية السعودية عن روابط للمسار الإلكتروني للحج عام 1442 من أجل التسجيل ودخول الحج لهذا العام، ولكن قبل التسجيل عليهم استيفاء جميع الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الحج. يجب عليك الاهتمام بأولوية التقديم في أسرع وقت ممكن، بدأ التقديم في تمام الساعة 1:00 ظهرًا يوم الأحد 13 يونيو بتوقيت المملكة العربية السعودية من خلال رابط المسار الإلكتروني للحجاج المحلي 1442، وستستمر عملية التقديم حتى 13 ذو القعدة 1442.

شروط التقديم في الحج

يجب أن يكون على دراية بالشروط والمعايير التالية:

يجب تطعيم جميع المواطنين ضد مرض كوفيد -19، سواء كان جرعة واحدة أو جرعة كاملة.

سن المتقدم ما بين 18-65 سنة.

ارتداء الأقنعة الواقية للحجاج أثناء الحج.

الالتزام بالمسافة الفاصلة التي تحددها الحكومة.

خطوات حجز الحج عبر الإنترنت من خلال المسار الالكتروني