قرض بدون فوائد وبدون الحاجة إلى كفيل بالتقسيط الميسر لدى منتج آهل بنك التنمية

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على قروض ميسرة بدون فوائد عليها فتم توفير ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم منتج آهل الذي يمتاز بأنه قرض بدون فوائد لذلك فهو متوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية كما أن التمويل يمنح لموظفي الحكومة حرية التقديم على تمويل منتج آهل بالسعودية بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم بموافقة البنك فقط كما أتاح مبلغ تمويلي مناسب لجميع الأسر السعودية ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي كدعم مالي لهم يساعدهم في توفير أحتياجتهم ومطالبهم اليومية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وللراغبين في طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية يتم من خلال رابط التقديم على قرض بدون هامش ربح بفترة سدادة تصل إلى 60 شهر بالتقسيط الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم الشروط المطلوبة لتمويل قرض آهل في المملكة

يقدم منتح آهل في المملكة العربية السعودية قرض بدون فوائد مالية بالتقسيط لمدة زمنية طويلة الأجل تصل إلى 60 شهر ولكن يحتاج التمويل إلى توفير جميع الشروط الواجبة والمستندات المطلوبة للعميل المتقدم للحصول على منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في السعودية:

لابد من تقديم موافقة الكفيل السعودي لجميع العملاء والفئات السعودية المتقدمة عبر منتج آهل المقدم من بنك التنمية فيما عدا الموظفين السعوديين في القطاع العام بالسعودية.

بنك التنمية الاجتماعية يطلب عمر العملاء يبدأ من واحد وعشرون سنة ويصل عمر العملاء حتى ستون سنة فقط لا غير.

يقدم البنك منتج آهل في المملكة العربية السعودية لكل المواطنين السعوديين فقط بشرط توفير دخل 2 ألف ريال سعودي مع سداد التمويل في الفترة الزمنية المحددة.

لابد من أخد تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية قبل تمويل منتج آهل.

مميزات صرف قرض منتج آهل في المملكة