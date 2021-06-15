نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج تعلن تسجيل 450 ألف في 24 ساعة على رابط المسار الإلكتروني وتعلن أسعار باقات الحج في المقال التالي
أعلنت اليوم وزارة الحج والعمرة، عن دخول أكثر من 450 ألف حاج وحاجة خلال أل 24 ساعة الأولى للتسجيل على رابط المسار الإلكتروني للحج، وقالت أن نسبة الرجال بلغت 60% من ذالك العدد ونسبة النساء 40%، وقالت الوزارة أن النساء يمكنهم التقديم دون محرم هذا العام بشرط أن تتواجد وسط عصبة من النساء في فوج واحد، ونشرت الوزارة صور عبر توتر تظهر التعاون بين جميع الوزارات المعنية لنجاح موسم الحج هذا العام، وتحقيق أقصى درجات السلامة والآمان في مسارات نقل وتحرك الحجاج.
تعليمات وزارة الحج والعمرة للحجاج
- الحرص على التباعد الجسدي وترك المسافات الأمنة بين الحجاج أرتداء الكمامات طوال تأدية المراسم.
- يجب الحرص على الالتزام التام للأوامر التي تصدر من رجال الآمن والصحة للحجاج أثناء تأدية الفرائض.
- الالتزام بالرحلات التي تم الحجز عليها وعدم الخروج على المجموعة التي ينتمي لها الحاج في أي ظرف كان.
- الشروط والمفاضلة لها أكثر من نقطة تفصيله ليس شرط أنك محصن أن تقبل في الحج الأولوية لمن لم يحج في السابق.
أسعار باقات الحج 1442
ضيافة مميزة : وسعرها شامل التنقلات من مكة إلي الشعائر المقدسة 16560 ريال سعودي.
ضيافة 1 مميزة “مخيمات” وتبلغ 14381 ريال شاملة الانتقالات الداخلية فقط.
باقة 3 ضيافة مخيمات : وهي الباقة الاقتصادية في المجموعة وتبلغ 12113 ريال.
خطوات الحجز عبر رابط المسار الإلكتروني
- الدخول على رابط وزارة الحج والعمرة.
- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- الدخول على خدمة الحجز الإلكتروني.
- أختيار وتحديد البرنامج الذي يتوافق مع إمكانياتك.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والحرص على أن تكون دقيقة.
- الضغط على كلمة تسجيل وبذالك يتم التسجيل وللتأكيد يجب دفع رسوم الباقة خلال 3 ساعات بحد أقصى.
وزارة الحج والعمرة
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سوف تبذل أقصى جهدها لكي يخرج موسم الحج القادم أمن، ومن أجل ذالك حددت عدد الركاب في الحافة الواحدة ب 20 حاج فقط، من أجل ترك المسافات الأمنة بينهم وجهزت الأطقم الطبية للتدخل في أي حالة تصاب بأي أعراض، وقالت أن الإعاشة سوف تكون بتحضير وجبات مسبقة الإعداد، وتحت أشراف كامل من وزارة الصحة وتوزع بشكل فردي على الحجاج.
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