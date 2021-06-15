نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل في 30 دقيقة بقيمة 2 مليون ريال سعودي من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل في 30 دقيقة بقيمة 2 مليون ريال سعودي هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي, حيث يقدم مصرف الراجحي هذا المنتج تحت مسمى “تمويل وطني”. وفي هذا التمويل يقوم مصرف الراجحي بعرض إمكانية حصول العملاء من الموطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة علي قرض أو تمويل يصل إلي (2,000,000) مليون ريال سعودي. ولكن قام المصرف بوضع بعض الشروط الهامة للحصول علي التمويل والتي سيتم التطرق إليها خلال هذا المقال. ومن الواضح أن هذا التمويل يساهم في حل العدد من المشكلات التمويلية والأزمات المالية والمادية التي يتعرض إليها العميل مثل التقديم لأولادهم في المدارس لجميع الفئات والمراحل التعليمية ومطالبات التقسيط, كذلك للراغبين في الزواج وغير متوفر لديهم إمكانية مادية, كذلك أيضاً الراغبين في شراء سيارات وتمويل مشروعات تساهم في الاستثمار وتحسين مستوي المعيشة. وفيما يلي سيتم شرح كافة تفاصيل تمويل في 30 دقيقة بقيمة 2 مليون ريال سعودي “وطني” ن مصرف الراجحي خلال هذا المقال.

تمويل في 30 دقيقة بقيمة 2 مليون ريال سعودي

أعلن مصرف الراجحي , الذي أعلن مسبقاً عن القرض المؤجل الجسر, عن المميزات الهامة أثناء الحصول علي التمويل وطني وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

قيمة تمويلية عالية تصل إلي (2) مليون ريال سعودي.

أقساط تمويلية مرنة تصل إلي (60) شهراً.

متاح للموظفين والمتقاعدين ولكن بشروط سيتم ذكرها لاحقا.

يمكن الاستفادة من التمويل أثناء تمويل السلع للحفاظ علي التجارة من تناوب الأسعار بين الهبوط والصعود.

إجراءات سريعة جداً لا تتعدي (30) دقيقة.

شروط الحصول علي تمويل “وطني” في 30 دقيقة بقيمة 2 مليون ريال

ألا يزيد سن الموظفين عن (60) عاماً عند سداد آخر قسط.

ألا يزيد المتقاعدين عن (70) عاماً عند سداد آخر قسط.

أن تكون جهة العمل معتمدة لدي مصرف الراجحي.

ألا يقل دخل الموظفين الشهري عن (2,000) ريال سعودي, والمتقاعدين عن (1,900) ريال وذلك بالنسبة إلي المواطنين السعوديين.

بالنسبة للمقيمين بالمملكة ألا يقل الدخل الشهري عن (5,000) ريال.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل وطني من مصرف الراجحي

كما يمكن القيام بالتقديم للخصول على التمويل من خلال تطبيق مصرف الراجحي, أو التوجه لأقرب فرع من فروع مصرف الراجحي