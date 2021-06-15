خطوات التسجيل في منصة ريف reef الإلكترونية لدعم المزارعين

منصة ريف لدعم المزارعين، وفرت وزارة البيئة والمياة والزراعة منصة إلكترونية تعرف باسم منصة ريف، هدفها تقديم خدمات للمزارعين، من ضمن تلك الخدمات مد المزارعين الدعم المادي من أجل تنمية وتطوير أنشطتهم الزراعية، لذا نجد من الضروري تسجيل الريفين المزارعين إلكترونياً في منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa، ليتم على الفور تقديم دعمهم المالي بمجرد مراجعة طلباتهم، فمن المعروف أن المملكة تهتم اهتمام كبير بالأسر الريفية، وتسعى دائما في مد العون من أجل الرفع من المستوى المعيشي.

أهداف منصة ريف الإلكترونية

تحسين القطاع الريفي الزراعي

رفع وتحسين من مستوى المعيشة عند صغار المزارعين

زيادة الرقعة الزراعية

زيادة الكفاءة الانتاجية.

شروط التسجيل في منصة ريف الإلكترونية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يزيد راتب المتقدم عن 6000 ريال سعودي

عدم حصول المتقدم دعم من أكثر من ثلاث جهات دعم حكومية

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام

أن يستوفي المزارع جميع الشروط والمستندات المطلوبة.

كيفية التسجيل في منصة ريف الإلكترونية

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمنصة ريف

النقر فوق أيقونة انشاء حساب جديد

تعبئة الحقول الفارغة بشرط التأني والتأكد من صحة للبيانات المسجلة

سوف يرسل رمز التحقق عن طريق رسالة نصية قصيرة

وعند إدخال رمز التحقق سوف تتم عملية التسجيل.

القطاعات التي يستهدفها برنامج ريف

يستهدف برنامج ريف عدد 8 من القطاعات المختلفة منها :

تطوير وتصنيع وتسويق البن العربي

كما يعمل على تطوير تربية النحل وإنتاج عسل النحل

تنمية قطاع وزراعة الورد

تطوير وتصنيع وتسويق الفاكهة

تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعين الأسماك

تنمية وتعزيز قطاع صغار مربي الماشية

تطوير الزراعة البعلية (كالسمسم والذرة الرفيعة)

تنمية الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية التقليدية.

الدعم الزراعي من خلال منصة ريف

من المعروف أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية داخل أي دولة، فهي تعد مصدر دخل هام يساهم في دعم اقتصاد المملكة، وفضلاً عن أنها تساهم في علاج مشكلة البطالة، ومن المعروف أن تطوير وتنمية المجال الزراعي من ضمن التوسعات التي تهدف إليها المملكة، وتحقيق للرؤية المستقبلية التي ترسمها المملكة وتهدف إلى تحقيقها في عام 2030.