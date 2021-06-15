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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الحج أصبحت الآن من الطرق السهلة بعد أن أطلقت وزارة الحج والعمرة رابط إلى جميع الأفراد في المملكة العربية السعودية سواء كان المقيمين أو المواطنين حتى يتمكنوا من التسجيل في تصاريح الحج، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

طريقة التسجيل في الحج

يمكن التسجيل في الحج من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، ويتم التسجيل بالشكل الإلكتروني وأهم هذه الخطوات هي:

يدخل الشخص إلى بوابة التسجيل من خلال الرابط المباشر.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بالدخول إلى خدمة تصاريح الحج.

يختار الحجز الجديد.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة منهم.

يتم تقديم الطلب والانتظار حتى يتم الرد من وزارة الحج بعد فرز الطلبات من المتقدمين.

شروط التسجيل في الحج

طلبت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط لابد من أن يستوفيها المتقدم حتى يتمكن من قبول طلب الحج وأهم هذه الشروط:

لابد أن يقوم المواطنين والمقيمين بالتسجيل في رابط تقديم الحج.

المتقدمين تتراوح أعمارهم بين 18 الى 65 عام.

المتقدم لابد من أن يكون خالي من جميع الأمراض المزمنة.

التقديم يتم من خلال بوابة مسار الحج بالشكل الإلكتروني فقط.

أن يكون المتقدم قدم تحصينه ضد فيروس كورونا من خلال تطعيم من هذه التطعيمات.

من الضروري أن لا يكون أدى فريضة الحج خلال خمسة أعوام الماضية.

الأولوية تعطي إلى الأفراد الذين لم يقوموا بفريضة الحج من قبل.

المرأة يمكنها أن تسجل الحج دون محرم.

الرغبات يتم تسجيلها بالشكل الفردي، وليس بالشكل الجماعي.

يلتزم الشخص المتقدم لأداء فريضة الحج بدفع الرسوم خلال ثلاث ساعات بعد أن يختار باقة الحج، والا سيتعرض طلبه إلى الإلغاء.

موعد التسجيل في حج 1442

يبدأ التسجيل في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة 1442، أما بالنسبة إلى غلق التسجيل في تقديم الحج في يوم الثالث عشر من ذي القعدة، ولكن سوف يتم استكمال لا طلبات التسجيل من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ذي القعدة.

حتى يتم الحصول على العدد المطلوب من الحجاج حيث إن الدولة حددت العدد بأنه لا يزيد عن 60 الف حاج فقط بسبب ما تتعرض له البلاد من فيروس كورونا والحاجة إلى التباعد.