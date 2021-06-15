طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهاءها يعتبر من الأمور اللازمة حتى يحصل المقيم على التأشيرة التي تسمح له بالخروج والعودة، ولذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على هذا الموضوع بالتفصيل.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة قبل انتهاءها

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها تمديد التأشيرة وأهمها:

قم بالتوجه إلى مقر الجوازات حتى تحصل على طلب تمديد التأشيرة.

أعمل على كتابة الجميع المعلومات في النموذج الخاص بالتأشيرة.

الموظف المختص يقوم بعمل طباعة تخص المؤسسة التابع لها العامل مع وجود الختم.

قم بإرفاق جميع المستندات ويتم وضعها في ظروف وترسل إلى مكان أقامه العامل في دولته من خلال البريد الإلكتروني.

يقوم العامل بالتوجه إلى السفارة الموجودة بالمملكة العربية السعودية في دولته معه جميع الأوراق المطلوبة لتمديد التأشيرة بالإضافة إلى جواز السفر.

عندما يتم قبول الطلب يحصل العامل على فترة تصل إلى 6 شهور ليعود من خلال التأشيرة.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المنزلية

أن تكون الإقامة فعالة، وما زالت سارية المفعول.

أن لا تتجاوز مدة إقامة العامل أو العاملة خارج حدود المملكة عن سبع شهور.

لا تزيد مدة إقامة المرافقين للعامل أو العاملة عن مدة 13 شهر.

يقوم العمل أو العاملة بملء جميع البيانات الخاصة بين نموذج من خلال موقع خدمة التأشيرات التابع إلى وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عبر الرابط الإلكتروني.

الطلب يتم تصديقه واعتماده من الغرفة التجارية ومؤسسة العمل.

جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب في تمديد التأشيرة يتم كتابتها باللغة العربية.

رقم التمديد وتاريخ صدور الموافقة يتم تسجيل من خلال وزارة الداخلية.

لابد أن يكون الشخص متقدم بنفسه للحصول على تمديد التأشيرة.

إصدار التمديد وإنجاز الطلب يتم في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

الأوراق المطلوبة لتمديد التأشيرة