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عمر شويل - جدة كود البناء السعودي للمباني السكنية تطبيقه أصبح الزاميًا من بداية يوليو 2021 ، يضع كود البناء السعودي مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات للبناء والتشييد، والتي يجب اتباعها لضمان الأمان و السلامة العامة وكذلك ثبات واستقرار المنشأ.

تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع و المباني السكنية بجميع مناطق المملكة، من خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 بالعاصمة الرياض، وجاء هذا الإجراء لتطبيق التأمين الإلزامي على جميع المنشأت بداية من شهر يوليو القادم للعام 2021، لقد أكد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أنه سيتم الإلزام الإجباري على جميع أصحاب المباني والمنشآت السكنية بإصدار بوليصة تأمين على المنشأت المكونة من ثلاثة أدوار أو أقل لضمان خلوها من أي عيوب، ويتم تطبيق هذا القرار بداية من تاريخ 1/7/2021، وصلاحية هذه البوليصة لمدة عشر سنوات، وأكد أنه قد تم تطبيق بوليصة التأمين في وقت سابق على المنشأت المكونة من أربعة أدوار وأكثر.

المتطلبات و الشروط الإلزامية لتطبيق كود البناء السعودي على المنشآت 2021

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هى الجهة الرسمية المسؤولة على تطبيق كود البناء السعودي على المنشآت بشكل إلزامي، ويقوم المستفيد باستخراج الرخصة الإنشائية للمنشآت من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة ( بلدي )، ويتم تعيين أربع جهات من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتقوم بالإشراف والتفتيش على تطبيق الكود أثناء التنفيذ من قِبل المقاولين، ويجب استيفاء هذه الشروط لتطبيق متطلبات الكود:

أن يتم التصميم الهندسي من خلال مكتب هندسي معتمد.

الإشراف على تنفيذ المنشأت من خلال مكتب إشراف معتمد ورفع التقارير عبر منصة بلدي.

شراء وتوافر بوليصة التأمين الإلزامية على المبنى.

المتطلبات اللازم توافرها في بوليصة التأمين على المنشآت

يجب على تغطية أي عيوب فنية أو إنشائية يكون لها تأثير على سلامة وأمان المنشأ.

الفحص الكامل للتربة والإنشاءات.

تلتزم البوليصة بتغطية أي عيوب تظهر بالمنشآت حتي بعد تاريخ صدور الشهادة.

وبناءًا على الأمر الملكي الصادر فإنه سيتم تطبيق كود البناء السعودي على خمس مراحل، وجاري الآن تطبيق المرحلة الثالثة.