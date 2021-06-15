شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1269 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1014 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 468175 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 450255 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7606 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :