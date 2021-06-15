التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات الشروط والكيفية

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عمر شويل - جدة التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات، يرغب الكثير من الأشخاص المقيمين على أراضي الإمارات في معرفة الطريقة للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات وخاصةً بعدما بدأت الدولة في اتخاذ طريقة مختلفة وشروط جديدة حول الإقامة الذهبية للراغبين في الحصول عليها من المقيمين أو الوافدين.

الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

تعرف الإقامة طويلة الأمد في الإمارات باسم الإقامة الذهبية، وهي تسمح لحاملها بالبقاء في الإمارات لمدة من 5 حتى 10 سنوات بدون كفيل وتجدد بشكل تلقائي، وتسمح لحاملها كذلك باستقبال العائلات والأصدقاء للعيش أو الدراسة، وبدء توفير تلك الإقامة منذ عام 2019 وتمنح تلك التأشيرة للأشخاص المستثمرين أو أصحاب المواهب أو رواد الأعمال في الإمارات.

التقديم على الإقامة طويلة الأمد في الإمارات

من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالشكل التالي:

يتم اتباع رابط خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

على المتقدم أن يسجل بيانات طلب تقديم الإقامة الذهبية.

ويقوم النظام بمراجعة الطلب المقدم في مدة ثلاثين يومًا.

تصل رسالة للبريد الإلكتروني توضح قبول الطلب من رفضه.

في حالة الموافقة يتم إرسال رابط على البريد الإلكتروني يوضح المستندات المحددة للحصول على التأشيرة الذهبية.

تقوم هيئة الهوية والجنسية بمراجعة الطلب المرسل إليها لتقديم التأشيرة للراغب في الحصول عليها.

مع العلم أن الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية هي الهيئة التي تقدم للمواطنين والمقيمين والزائرين العديد من الخدمات الحكومية الخاصة بتأشيرات السفر والإقامة والغرامة المطلوبة للتجديد، وتم توفير تطبيق للهيئة هو تطبيق الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية يمكن لمستخدمي هواتف أيفون أو الاندرويد بتحميله.

شروط الإقامة الذهبية في الإمارات

وقد تم تحديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة بالإمارات تختلف حسب طبيعة عمل الشخص سواء كان مستثمر أو من أصحاب المواهب أو الأطباء وأصحاب التخصصات، وكذلك تختلف الشروط حسب مدة الإقامة الذهبية في الإمارات هل هي خمس سنوات أم عشر سنوات، وعلى هذا تحدد الشروط المطلوبة للتقديم على الإقامة الذهبية.