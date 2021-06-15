بعد الإعلان عن المسار الإلكتروني للحج يبحث الكثيرين عن كم تكلفة الحج من داخل السعودية 1442 للتعرف على أسعار المخيمات وأسعار الحملات المختلفة للقيام بأداء فريضة الحج فقد سمحت المملكة بالحج هذا العام لحجاج الداخل من المقيمين والمواطنين .

طريقة التسجيل في الحج 1442

يمكن التسجيل في الحج 1442 لجميع المواطنين والمقيمين وفقًا لمجموعة من الشروط التي وضعتها المملكة بالخطوات الآتية:

الدخول مباشرة لموقع المسار الإلكتروني للحج.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها اختر قائمة حجز الخدمات.

ثم النقر على طلب حجز وكتابة عدد الحجاج والمدينة.

ثم اختر برنامج الحج المناسب ثم ابدأ في كتابة كافة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الهوية الوطنية لحاج وتاريخ الميلاد.

ثم النقر على أيقونة تسجيل الطلب لتظهر أمامك كل الرسوم التي لابد من دفعها

اتمم عملية الدفع من خلال قنوات السداد المتاحة لك.

سوف يتم العمل على إصدار الفاتورة وإصدار تصريح الحج .

شروط التقديم للحج 2021

لا يزيد إجمالي الحجاج عن 60 ألفًا.

يكون الحاج خالي من الأمراض المزمنة.

العمر ما بين 18-65 عام.

يُشترط الحصول على التصريح أن يكون محصن ضد فيروس كورونا ومحص متعافي ومحص أخذ جرعة واحدة مضى عليها 14 يوم.

كم تكلفة الحج من داخل السعودية 1442

رسوم الحج باقة ضيافة مميزة أبراح الحج حددت وزارة الحج والعمرة تكلفة باقات ضيافة أبراج الحج 2021 بسعر 13560 ريال سعودي للحاج الواحد. وتشمل كل الانتقالات للشعائر المقدسة وبجانب رسوم تطبيق الاشتراطات الصحية.

رسوم باقة مخيمات الحج 2021 حددت وزارة الحج والعمرة تكلفة باقات المخيمات 14381 ريال سعودي شاملة الانتقالات للشعائر المقدسة .

باقة ضيافة المخيمات 2021 بسعر 12113 ريال سعودي وتشمل رسوم الانتقالات لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

مواعيد التسجيل في الحج