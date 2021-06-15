نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تكلفة الحج من داخل السعودية 1442 في المقال التالي
بعد الإعلان عن المسار الإلكتروني للحج يبحث الكثيرين عن كم تكلفة الحج من داخل السعودية 1442 للتعرف على أسعار المخيمات وأسعار الحملات المختلفة للقيام بأداء فريضة الحج فقد سمحت المملكة بالحج هذا العام لحجاج الداخل من المقيمين والمواطنين .
طريقة التسجيل في الحج 1442
يمكن التسجيل في الحج 1442 لجميع المواطنين والمقيمين وفقًا لمجموعة من الشروط التي وضعتها المملكة بالخطوات الآتية:
- الدخول مباشرة لموقع المسار الإلكتروني للحج.
- النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها اختر قائمة حجز الخدمات.
- ثم النقر على طلب حجز وكتابة عدد الحجاج والمدينة.
- ثم اختر برنامج الحج المناسب ثم ابدأ في كتابة كافة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الهوية الوطنية لحاج وتاريخ الميلاد.
- ثم النقر على أيقونة تسجيل الطلب لتظهر أمامك كل الرسوم التي لابد من دفعها
- اتمم عملية الدفع من خلال قنوات السداد المتاحة لك.
- سوف يتم العمل على إصدار الفاتورة وإصدار تصريح الحج .
شروط التقديم للحج 2021
- لا يزيد إجمالي الحجاج عن 60 ألفًا.
- يكون الحاج خالي من الأمراض المزمنة.
- العمر ما بين 18-65 عام.
- يُشترط الحصول على التصريح أن يكون محصن ضد فيروس كورونا ومحص متعافي ومحص أخذ جرعة واحدة مضى عليها 14 يوم.
كم تكلفة الحج من داخل السعودية 1442
- رسوم الحج باقة ضيافة مميزة أبراح الحج حددت وزارة الحج والعمرة تكلفة باقات ضيافة أبراج الحج 2021 بسعر 13560 ريال سعودي للحاج الواحد. وتشمل كل الانتقالات للشعائر المقدسة وبجانب رسوم تطبيق الاشتراطات الصحية.
- رسوم باقة مخيمات الحج 2021 حددت وزارة الحج والعمرة تكلفة باقات المخيمات 14381 ريال سعودي شاملة الانتقالات للشعائر المقدسة .
- باقة ضيافة المخيمات 2021 بسعر 12113 ريال سعودي وتشمل رسوم الانتقالات لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
مواعيد التسجيل في الحج
- فتح باب التسجيل المبدئي من 3 ذي القعدة 1442- الموافق 13-يونيو 2021 ليوم 13- ذي القعدة الموافق 23 يونيو.
- استكمال طلبات المقبولين مبدئيًا يوم الجمعة الموافق 15 ذي القعدة الموافق 25 يونيو.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم تكلفة الحج من داخل السعودية 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.