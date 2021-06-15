استعلم منصة مدرستي الوجبات 1442 تفاصيل التسجيل عن بعد Madrasti.sa

منصة مدرستي هي من أهم المنصات التي تقدم خدمات لطلاب المدارس وهي منصة تعليمية تقدم محتوي تعليمي عن بعد لطلاب المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قيام الحكومة السعودية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ويتيح للطلاب القيام بدراسة جميع المواد العلمية عن بعد، ونتابع معكم تفاصيل التسجيل في المنصة التعليمية.

مزايا منصة مدرستي الوجبات

هي منصة هامة للغاية بالمملكة العربية السعودية إذ تقدم لجميع الطلاب المواد العلمية التي يبحثون عنها بالإضافة إلى إجابتها وشرحها إذ تعتبر نموذج حي لمدرسة نموذجية تسهل وتتيح للطلاب كل ما يريدون معرفته والبحث عنه.

تقدم لأولياء الأمور فرصة لمتابعة أبنائهم ودراستهم بشكل يومي ومستمر.

تقدم منصة مدرستي طريقة لحل الواجبات المدرسية بكل سهولة.

تقدم المنصة طريقة شرح لكيفية الدخول للموقع الإلكتروني وكيفية إيجاد المواد الدراسية والكتب.

كيفية الدخول إلى منصة مدرستي الوجبات

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.

بعد الدخول للموقع الإلكتروني والذهاب للصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة الثلاث علامات أعلى الصفحة الرسمية للمنصة.

ثم يتم الضغط على زر الواجبات وسوف تظهر جميع الواجبات التي يطلبها الطالب للمادة العلمية

وتمكن المنصة الطلاب من اختيار الأسئلة والقيام بحلها وإرسالها للمعلم الخاص بالمادة.

تعرف على رابط منصة مدرستي

لكي يستفيد الطالب من هذه الخدمات التي لا تعد ولا تحصى يجب عليك اتباع عدد من الإجراءات، وهي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط التالي: https://schools.madrasati.sa/

ثم اضغط على أيقونة خدمة قراراتي.

ثم انقر فوق العنصر الذي تريد حل المهمة الخاصة به.

انقر على أيقونة الواجب المنزلي.

ثم اضغط على أيقونة حل الواجب المنزلي.

ثم انقر فوق إظهار النتيجة وستظهر النتيجة تلقائيًا.

وتعد منصة مدرستي التعليمية هي واحدة من أهم المنصات التي تواجدت في الفترة الأخيرة للتعليم الإلكتروني حيث أن المنصة قد ساعدت العديد من الطلاب في ظل جائحة كورونا التي كانت شديدة في بدايتها، وكانت المنصة تمكن الطلبة من الحضور والغياب في المدارس بالإضافة غلى الدروس التعليمية المميزة، علاوة على ذلك فإن المنصة قد تم إنشاء ماين كرافت التعليمي من خلال تلك المنصة.