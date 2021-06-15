نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد استمارة السيارة ومواعيد الفحص الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد استمارة السيارة من أكثر ما يهم المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في معرفة رسوم تجديد الاستمارة 1443 وكذلك معرفة هل تم ارتفاع رسوم تجديد الاستمارة من عدمه وذلك لكي يتمكنوا من تجديد استمارات سياراتهم قبل موعد انتهائها تجنبًا لفرض الغرامات المالية عليهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رسوم تجديد استمارة السيارة.

رسوم تجديد استمارة السيارة

قامت الإدارة العامة للمرور بالإعلان عن رسوم تجديد استمارة السيارة مع إمكانية تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الإدارة العامة ويضم الإعلان ما يلي:

رسوم تجديد استمارة السيارة 2021

يتم تجديد استمارة السيارات الصغيرة بمبلغ 76 ريال سعودي.

رسوم تجديد وتطوير عربات النقل صغيرة الحجم مبلغ 96 ريال سعودي.

تحديث السيارات النقل المتوسطة الحجم بسعر 141 ريال سعودي.

رسوم تحديث شهادات السيارات المقطورة بمبلغ 184 ريال سعودي.

وللسيارات الكبيرة وتحديث شهادة السيارات يتم دفع مبلغ 205 ريال سعودي.

رسوم تجديد استمارة سيارة مطوفة

قامت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بالسماح بتجديد استمارة السيارة المطوفة بعد دفع مبلغ 100 ريال سعودي عن كل عام تأخير ويتم احتساب التأخير من تاريخ الفحص الفني المقرر للسيارة.

مواعيد إجراء الفحص الفني للسيارة

يمكن للأفراد الذين يستوجب عليهم فحص سياراتهم داخل الإدارة العامة للمرور التوجه من الأحد إلى الخميس كل أسبوع من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا لإنهاء إجراءات فحص السيارة وذلك وفقًا لتعليمات الإدارة العامة للمرور.

أخر موعد لتجديد الاستمارة بدون فحص

من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة المواعيد المقررة رسميًا من قبل الإدارة العامة للمرور بخصوص فترة السماح المتعلقة بفحص السيارات وقد أعلنت الإدارة عن ضرورة فحص السيارة بحد أقصي بعد انتهاء ميعاد الفحص ب 60 يومًا وألا فإن المواطن أو المقيم سوف يتم معاقبته بغرامة مالية عن تلك الفترة.

شروط تجديد استمارة السيارة عبر موقع أبشر