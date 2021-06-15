براتب 1900 ريال تمويل بدون كفيل يصل إلى 50000 ريال لدى إمكان

براتب 1900 ريال سعودي أحصل على تمويل ميسر لدى شركة إمكان بالمملكة، شركة إمكان للتمويل توفر خدمات تمويلية مبتكرة وجديدة، وشركة إمكان للتمويل بالمملكة تابعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وتوفر شركة إمكان تمويل شخصي ميسر، وتمويل شخصي إضافي، ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم التمويل الشخصي الميسر، والذى يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

براتب 1900 ريال أحصل على تمويل بدون كفيل لدى إمكان

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة، تمويل شخصي بأقل راتب بالمملكة العربية السعودية، حيث بإمكان المواطن المتقدم الذى يحصل على راتب 2000 ريال ،طلب التمويل ويستطيع أيضاً المواطن المتقاعد الذى يحصل على دخل شهري 1900 ريال سعودي، طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان والذى يتميز بعدد من المزايا وهي

يتميز التمويل الشخصي لدى إمكان بأنه تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يستطيع المتقدم سداد قيمة التمويل خلال فترة زمنية تبدأ من 3 أشهر وتصل حتى 24 شهر.

يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل يبدأ من 2000 ريال سعودي ويصل حتى 50000 ريال سعودي.

التمويل الميسر لدى شركة إمكان متاح لكل العملاء بجميع القطاعات.

تمويل شركة إمكان متاح للعملاء بالقطاع العسكري.

شروط تمويل شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

التمويل الميسر من شركة إمكان للتمويل بالمملكة، متوفر بصورة آلية حيث يستطيع المتقدم الحصول عليه من خلال الإنترنت، وهذا التمويل متاح لعدد كبير من العملاء ولكن لابد من توافر الشروط التالية

تمويل شركة إمكان متوفر للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية.

القرض الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل متاح للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم 2000 ريال سعودي، و1900 ريال سعودي كحد أدنى لدخل المتقدم من المتقاعدين.

يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عام ،كحد أدنى ولا يزيد عن 60 عام.

لابد أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يزيد عن 70 عام.

إذا كان الدخل يزيد عن 25 ألف ريال سعودي، يتم استقطاع نسبة 50%.

لا يشترط وجود كفيل أو ضامن للحصول على التمويل.

طريقة حساب قيمة التمويل لدى شركة إمكان

العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة إمكان، يستطيعوا حساب قيمة التمويل من خلال، الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل، ثم تحديد نوع التمويل سواء ميسر أو إضافي، ثم يأتي بعد ذلك القيمة وفترة السداد.