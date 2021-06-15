التمويل الشخصي من بنك الراجحي ، يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ويقدم البنك العديد من القروض لمساعدة مواطني المملكة وخصوصاً محدودي الدخل ويعمل الراجحي على تلبية مطالبهم الحياتية من خلال أعطائهم تمويلات على هيئة قروض شخصية لشراء منزل أو سيارة أو تسديد ديون وغيرها حيث نال مصرف الراجحي ثقة كبيرة من عملاء البنك ويقدم طريقة سداد تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكنكم الحصول على قرض الراجحي في خلال نص ساعة وسوف نعرض لكم من خلال موقعنا طريقة الحصول على التمويل الشخصي بطريقة سداد مرنة وبسيطة

شروط الحصول على القرض الشخصي.

وضع بنك الراجحي بعض الشروط للحصول على التمويل الشخصي بطريقة سداد طويلة والحصول علية خلال نصف ساعة.

أن يعمل المتقدم على الحصول على القرض في إحدى القطاعات الحكومية.

لايتجاوز عمر المتقدم علي الحصول على قرض 60 عام ولايقل عن 20 عام.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2000 ريال سعودي.

يجب توافر سجل أئتماني للمتقدم.

ان يكون المتقدم لدية حساب في إحدى فروع بنك الراجحي.

قد تصل فترة السداد إلى خمس سنوات وأكثر.

أن تكون جهة العمل معتمدة من مصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض.

توافر بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة للعملاء المتقدمين من المقيمين.

أحضار تعريف الراتب.

يجب أخضار تثبيت الراتب.

إستمارة تعبئة تمويل شخصي.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

يمكنكم التقديم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي من خلال الأجهزة الذكية التي يتضمنها الراجحي، أو عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 8001241222، أو من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك الراجحي، ومازال يقدم بنك الراجحي يقدم لعملائه سبل الدعم على هيئة قروض.