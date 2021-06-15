طريقة تجديد الاستمارة بدون فحص وشروط تقديم الطلب

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طريقة تجديد الاستمارة بدون فحص من الأسئلة الأكثر شيوعًا بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في تجديد الاستمارة بدون فحص 2021 وأيضًا لمعرفة رسوم تجديد الاستمارة بدون فحص وقد وضعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بعض الإجراءات التي تمكن المواطن والمقيم من تجديد الاستمارة دون الحاجة إلى الفحص وذلك ما سوف نتعرف عليه من خلال طريقة تجديد الاستمارة بدون فحص.
طريقة تجديد الاستمارة بدون فحص
تمت إتاحة طريقة تجديد الاستمارة بدون فحص من قبل الإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين من خلال منصة أبشر والتي تتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية ويمكن تجديد الاستمارة عبر الخطوات التالية:
خطوات تجديد الاستمارة بدون فحص
- يقوم المواطن أو المقيم بالدخول إلى منصة أبشر ومن ثم اختيار أبشر الأفراد وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم التوجه إلى أيقونة الخدمات ومنها يتم اختيار كلمة المركبات.
- الضغط على كلمة تجديد رخصة السير، تظهر بعدها للمستخدم كافة التفاصيل الخاصة بالمركبة في صفحة جديدة، ومن ثم يقوم بالضغط على كلمة تجديد استمارة المركبة، ويطلب من المستخدم كتابة بعض المعلومات والبيانات وتفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام والضغط مباشرة على تأكيد تجديد الاستمارة.
هل ما زال تجديد الاستمارة بدون فحص
هو من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها من قبل الأفراد بالإضافة إلى التساؤل متي ينتهي تجديد الاستمارة بدون فحص وإلى الآن لم تقم الإدارة العامة للمرور داخل المملكة بإصدار أي تعليمات بشأن إلغاء تجديد استمارة السيارة بدون فحص وذلك للتأكيد على ضرورة التباعد وعدم الازدحام داخل مقر الإدارة العامة للمرور.
شروط تجديد الاستمارة عبر موقع أبشر
هناك بعض الشروط الواجب توافرها والتي حددها الإدارة العامة للمرور في حالة رغبة المستخدم في تجديد استمارة السيارة دون فحص عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي:
- أن يقوم مالك السيارة بسداد كافة المخالفات والغرامات المرورية على المسجلة على السيارة أو مالكها.
- أن يتم سداد الرسوم الخاصة بتجديد استمارة السيارة كاملة.
- أن يتم التأكيد على أن التامين على السيارة مازال ساريًا.
- في حالة التأخير عن ميعاد التجديد المقرر يتم سداد غرامة مالية قدرها 100 ريال عن العام الواحد.
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