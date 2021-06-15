“الإحصاء” تنشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو الماضي

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو 2021م بنسبة 17.5% مقارنة بنظيره من العام 2020م.

وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع المؤشر إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، بالإضافة للتأثير العام لرفع قيمة الضريبة المضافة إلى 15% التي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2020.

وأضافت أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 1.8% في شهر مايو 2021م عن شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، وارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية.

وأكدت أن باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجل في هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 1.2%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 1.2%، موضحة تفاصيل الرقم القياسي لأسعار الجملة على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن نسبة التغير السنوي في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بلغت +10.1%، والخامات والمعادن +13.9%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك +7.1%، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات+18.1%، بينما وصلت في السلع الأخرى إلى +22.5%.