“حالته تسير نحو الأفضل” .. الكشف عن آخر مستجدات الوضع الصحي للفنان خالد سامي

بلادي – الرياض :

كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لزوجها، والذي يرقد حاليًا داخل أحد المستشفيات منذ عدة أشهر.

وقالت “العتيبي”، إن زوجها ما زال في الغيبوبة التي تعرض لها، إلا أن حالته الصحية تسير نحو الأفضل.

وكان نجل الفنان خالد سامي، قد كشف في وقت سابق، عن أن العناية الإلهية أنقذت والده بعدما توقف قلبه، قبل أن يعود إليه النبض بعد 5 محاولات لإنعاشه.