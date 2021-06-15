“حساب المواطن” یبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق دعم شھر يونيو

بلادي – الرياض : أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الثلاثاء)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ 43 لشھر يونيو 2021. وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به. وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، مبلغ 1.9 مليار ريال في ‏حسابات المستفيدين، مخصص ‏دعم شهر يونيو، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين المستوفين ‏لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ43 بلغ نحو ‏‏10.5 مليون مستفيد.‏

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