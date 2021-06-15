بلادي – الرياض : أعلنت أمانة محافظة جدة أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بشكل كامل، وذلك لمدة 12 ساعة متواصلة يوم الجمعة المقبل. وأرجعت الأمانة سبب الإغلاق إلى البدء في تنفيذ مشروع إنشاء جسر مشاة طريق الملك عبد العزيز مقابل “ريد سي مول”. ولفتت إلى أن الإغلاق سيبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة 12 ظهراً وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر. وتعهدت باتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق كامل لطريق الملك عبدالعزيز بجدة وعمل تحويلات مرورية مؤقتة يوم الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.