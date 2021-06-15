رئيس برنامج “الأراضي البيضاء”: هدفنا ليس الجباية .. وهذه أبرز ملامح وإنجازات البرنامج

بلادي – الرياض :

تحدث الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء، المهندس عبد الحميد الحماد، عن أبرز ملامح وإنجازات برنامج رسوم الأراضي البيضاء.

وقال الحمد إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تمت الموافقة عليها قد يكون أبرز عنصر فيها هو موضوع المراحل الثلاث الجديدة، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى كل 10 آلاف متر مربع خام ضمن نطاق تحدده الوزارة (سكني أو سكني تجاري).

وأوضح أن المرحلة الثانية هي على مستوى الأراضي المطورة؛ أي كل أرض مساحتها 10 آلاف مطورة لكنها تواجه بعض الصعوبات، فيما الثالثة ما مجموعه 10 آلاف متر مربع في حي واحد، حيث سيتم توقيع رسوم عليها.

وتطرق الحماد، خلال لقائه في مبادرة “المعرفة العقارية”، إلى إنجازات البرنامج، مؤكدا أنه ساهم بشكل كبير في رفع نسب التملك بين المواطنين.

وقال إن البرنامج لمس أثرا كبيرا لرسوم الأراضي البيضاء، حيث تم فرض رسوم على أكثر من 400 مليون متر مربع أراضٍ خام، منها 100 مليون متر مربع إما طورت أو قيد التطوير.

وأشار إلى أن كل هذه الأراضي كانت تواجه إهمالا كبيرا، لكن البرنامج تسبب في دخول 100 مليون متر مربع للسوق العقاري.

ولفت إلى أن الرسوم التي تم تحصيلها على مستوى السنوات الماضية يعاد ضخها في مشاريع الإسكان، نافيا أن يكون الهدف من البرنامج هو الجباية، متمنيا أن تصبح رسوم الأراضي البيضاء صفرا، لأن هذا يعني أنها دخلت حيز التطوير.

وبين أنه في قادم الأيام ستدخل مدن أخرى في الرسوم، وذلك بعد رصد حاجة السوق العقاري وتنامي الطلب فيه على المساكن، وهي نفس أسباب طرح فكرة البرنامج من الأساس.