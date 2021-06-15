في ظاهرة كونية ترى بالعين المجردة .. سماء المملكة تشهد الليلة وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الأسد

بلادي – الرياض :

تشهد سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم (الثلاثاء)، ظاهرة كونية فريدة تشاهد بالعين المجردة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية السعودية بجدة، ماجد أبو زاهرة، إنه بعد حلول الظلام سيتم رصد وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء، لافتا إلى أنها فرصة مثالية للتصوير حيث إنها ستكون ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح أن قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس، أمام الكويكبات النجمية في دائرة البروج.

وأشار إلى أن هذا النجم يدعى أيضا (نجم المنجل)، لافتا إلى أنه لو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد سيتم الحصول على شكل يشبه شكل المنجل.