النسخة الوحيدة في العالم .. مخطوطة نادرة لـ”القيرواني” ضمن مقتنيات مكتبة الملك عبد العزيز

بلادي – الرياض :

ضمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض نسخة نادرة وفريدة من مخطوطة كتاب المؤرخ والأديب إبراهيم بن القاسم القيرواني المعروف بـ”ابن الرقيق”، والتي تحمل عنوان “تاريخ أفريقية”.

وتُعد هذه المخطوطة النسخة الوحيدة المعروفة حتى الآن في العالم، ويعود تاريخها إلى بداية القرن السابع الهجري، وكُتبت بعض عناوينها بماء الذهب والبعض الآخر بالأزرق، وهي نسخة مبتورة الأول والآخر.

وتتكون هذه المخطوطة من مجلد يضم 75 ورقة، كُتبت بالخط الأندلسي على ورق عربي، ولوحظ على المخطوطة وجود بعض الثقوب بها، ما أثر على بعض موضوعات النصوص وبعض كلماتها.

وتهتم مكتبة الملك عبد العزيز العامة عبر قسم المخطوطات، الذي أنشئ مع بدايات تأسيسها في العام 1988 م، بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وحمايته من إتاحة للباحثين والمحققين والمهتمين بتحقيق المخطوطات من طلاب العلم والدارسات المعرفية .