بينها منزل يتوسط أحد الشوارع .. “أمانة جدة” تباشر إزالة 3 عقارات بنطاق البغدادية

بلادي – الرياض :
باشرت أمانة منطقة جدة، إزالة 3 عقارات بنطاق البغدادية، من بينها منزل كان يتوسط أحد الشوارع بالنطاق، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في تعطيله.
وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة المنطقة، المهندس عمرو الدقس، أن هذه المنطقة تخضع لعمليات تجميل المشهد الحضاري بتغيير الأرصفة وتوسيع ممرات المشاة، وذلك من خلال عقد استثماري يضمن تطوير هذه المنطقة.
وأشار إلى أن أمانة جدة تستهدف تطوير المناطق العشوائية من خلال عقود مع صناديق استثمارية، وجهود جمعيات المتطوعين في عمليات التشجير ودهان البيوت.
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