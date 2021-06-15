الاستعلام عن الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي عبر نظام نور noor

الاستعلام عن الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي بالسعودية، حيث يبحث العديد من شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة العربية السعودية عن التصنيفات الخاصة برغبات النقل الداخلي بالسعودية سواء من ناحية الشرائح والمداس أيضاً، ويتم البحث عن هذا الاستعلام في الوقت الذي تتواصل به عمليات إدراج الرغبات الخاصة بجميع المتقدمين والمتقدمات على ترتيبات النقل الداخلي والخارجي، وقد أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن الاستعلام عن الشرائح والمدارس في القطاع الحالي عبر نظام نور التعليمي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، وسوف نوضح لكم الطريقة المتبعة من أجل التعرف علي تفاصيل الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي.

الاستعلام عن الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي عبر نور

أوضحت الوزارة عن طريقة معرفة الشرائح والمدارس في رغبات النقل الداخلي لجميع المتقدمين لطلبات النقل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية لجميع الأفراد:

يجب علي كل متقدم أو متقدمة الدخول علي موقع نور التعليمي المخصص للاستعلام.

يجب التوجه الي اختيار الخدمات الخاصة بشؤون المعلمين والمعلمات.

بعدها يجب إلى الشرائح والمدارس المتاحة بالموقع.

لابد من اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بكل شخص ثم يجب بعدها اختيار القطاع ثم احتيار الكل.

وأخيراً سوف تظهر جميع الشرائح وظهور المدارس المتعلقة بكل شريحة.

أساسيات حركة النقل الداخلي 2021

هناك العديد من الأساسيات والإجراءات الخاصة بالنقل المتميزة هذا العام والتي يتم تطبيقها علي جميع شاغلي الوظائف التعليمية والذي يتم من خلال نظام فارس، بالإضافة الي تزامن الطلبات الخاصة بالنقل الداخلي مع جميع طلبات النقل الخارجي، بالإضافة الي عدم اشتراط تحديث بند البيانات وإنما يتطلب تأكيدها فقط بواسطة طالبي النقل، كما تتميز إجراءات النقل باعتماد خاصية الإقرار الإلكتروني وعدم المطالبة بضرورة طباعة استمارة النقل، بالإضافة الي وجود شبكة موحدة لإجراءات النقل بنظام واحد فقط.