نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج التحصيلي 1442 الفترتين الأولى والثانية قياس النتائج e-services.qiyas في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد إعلان نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولى والفترة الثانية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إطلاق نتائج التحصيل الدراسي لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات للعام الدراسي القادم 1443هـ، وذلك لأن عملية التسجيل تتوقف في الوقت الحالي على إدخال درجات قياس التحصيلي الحاصل عليها الطالب أو الطالبة، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي عن طريق إما موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا كما كان الحال بالنسبة لنتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الدخول إلى بوابة قياس النتائج للإطلاع على نتائج التحصيلي 1442 فور الإعلان من جانب المركز الوطني للقياس.

موعد إعلان نتائج التحصيلي 1442

يترقب أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم في الجامعات، حيث يعد الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية.

وقد أكد حساب خدمة المستفيدين المختص بالرد على استفسارات المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب على أنه يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الورقية بعد الانتهاء من عملية تصحيح وتحليل وتدقيق إجابات الطلاب.

وقد تستغرق هذه العملية ما يقرب من ثلاثون يوماً من تاريخ الانتهاء من أخر اختبار، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي الفترة الأولى والثانية في المواعيد التالية:

الفترة الأولى: يوم الخميس الموافق لتاريخ 17 يونيو 2021م.

الفترة الثانية: يوم الخميس الموافق لتاريخ 1 يوليو 2021م.

نتائج قياس التحصيل الدراسي 1442

بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتحليل والتدقيق لإجابات الطلاب والطالبات، يتم إعلان نتائج قياس بشكل مباشر عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو عن طريق تطبيق توكلنا.

فمن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع قياس النتائج برقم السجل المدني أو دخول موقع توكلنا الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

رابط الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني (e-services.qiyas.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

ويجب العلم أن ليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار التحصيل الدراسي، ولكن يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها مائة درجة، ولهذه الدرجة وزن معين عند الجهة التعليمية التي من المقرر أن يتقدم إليها المختبر، ويجب عدم مقارنة نتيجة التحصيلي بنسبة الثانوية، ويمكنكم الإطلاع على النتائج فور إعلان نتائج التحصيلي من خلال اتباع إحدى الروابط المرفقة.