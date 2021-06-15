التعديلات الجديدة في نظام العمل بالمملكة العربية السعودية بواسطة وزارة التنمية البشرية

من خلال مقالتنا نوضح لمتابعينا التعديلات المرتقبة من وزارة الموارد البشرية، وذلك من خلال ما جاء من تقارير صحفية سعودية، وأن هذه التعديلات قد تكون في نظام العمل الحديدة، حيث انها تهدف الى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، وذلك لكي يساهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية من جانب توفير البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القطاعات الحكومية التي تكون مستهدفة للتخصيص، حيث إنها إضافة أيضاً إلى رفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، وأيضاً دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير الكثير من العمل للمواطنين للحد من البطالة ويتم الموازنة مع تطبيق قرار إلغاء نظام الكفالة الذي سوف يتم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة.

تعديل نظام العمل المرتقبة

نوضح لمتابعينا عن تعديلات نظام العمل المرتقبة وهي كالآتي:

التعديلات المقدمة قد تكون مكونة من ٢٩مادة قانونية من مواد نظام العمل. قد تفرض غرامة للمخالفين لا تقل عن ٢٠٠ألف ريال ولا تزيد عن ٥٠٠ألف ريال. يتم تقديم طلب تشغيل الاستقالة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من ٣٠ يوماً دون قبوله. يتم تأجيل قبول الاستقالة لصاحب العمل لمدة ٦٠ يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل. يمنح صاحب العمل الموظف الذى يعمل ساعات عمل اضافية اجازة عرضية قد تكون مدفوعة الأجر بدل من صرف بدل إضافي ٥٠٪. تعد جميع ساعات العمل التي تكون أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

التعديل الخاص بعمل المرأة

قدم التعديل الخاص للمرأة العاملة إجازة وضع تكاد أن تكون بأجر كامل وذلك لمدة ١٤ أسبوع، تستطيع المرأة توزيعها كيف تشاء. ولصاحب العمل يتم تحميلة رسوم اذا تم استقدام العامل غير السعودي، وأيضاً يتم تحميله رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وأي رسوم أخرى قد تقرها الدولة، وذلك في سبيل تجديد رخصة العمل، وذلك قد يترتب عليه التأخير من غرامات ورسوم تغيير المهنة.وتذكرة عودة العامل إلى موطنه، وذلك بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

تعديلات إضافية

نوضح لمتابعينا من خلال موقع ثقفنى التعديلات الإضافية التي سوف تطرأ وهي كالآتي: