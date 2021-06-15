طريقة التقديم والتسجيل في دعم ريف للمزارعين في المملكة 1442 هجرية

التسجيل في دعم ريف أصبح متاحًا الآن لكافة الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل، ويعتبر هذا الدعم من أهم أنواع الدعم المقدمة حديثًا داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم هذا الدعم عدد من الخدمات الإلكترونية للأفراد القائمين والعاملين في مجال الزراعة، وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه المنحة من أجل تحفيز وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية وإنتاج الألبان والمواشي والطيور وغيرها، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من هذه المنتجات، بالإضافة إلى الارتقاء باقتصاد المملكة الذي تسعى السلطات والحكومة إلى تحقيقه مع رؤية ٢٠٣٠.

الشروط التسجيل في برنامج دعم ريف

وضعت وزارة الزراعة السعودية عدة شروط يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على دعم ريف، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون الفرد سعودي المنبع، لمعنى أن يكون من أبوين سعوديين.

توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الدعم، ويجب أن تكون كافة الأوراق موثقة ورسمية.

الاوريكون راتب الرد المقدم يزيد عن ٦ ألف ريال سعودي حتى يتمكن من الحصول على المنحة.

ألا يقل عمر الفرد الذي يريد الحصول على الدعم عن ٢١ سنة.

أن يكون يعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

طريقة التسجيل في منصة ريف السعودية

يمكنك الآن التسجيل في منصة ريف الاليكترونية من خلال اتباع ما يلي: