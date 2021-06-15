نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم والتسجيل في دعم ريف للمزارعين في المملكة 1442 هجرية في المقال التالي
التسجيل في دعم ريف أصبح متاحًا الآن لكافة الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل، ويعتبر هذا الدعم من أهم أنواع الدعم المقدمة حديثًا داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم هذا الدعم عدد من الخدمات الإلكترونية للأفراد القائمين والعاملين في مجال الزراعة، وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه المنحة من أجل تحفيز وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية وإنتاج الألبان والمواشي والطيور وغيرها، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من هذه المنتجات، بالإضافة إلى الارتقاء باقتصاد المملكة الذي تسعى السلطات والحكومة إلى تحقيقه مع رؤية ٢٠٣٠.
الشروط التسجيل في برنامج دعم ريف
وضعت وزارة الزراعة السعودية عدة شروط يجب أن تتوفر في الفرد حتى يتمكن من الحصول على دعم ريف، وتلك الشروط تتمثل في التالي:
- أن يكون الفرد سعودي المنبع، لمعنى أن يكون من أبوين سعوديين.
- توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الدعم، ويجب أن تكون كافة الأوراق موثقة ورسمية.
- الاوريكون راتب الرد المقدم يزيد عن ٦ ألف ريال سعودي حتى يتمكن من الحصول على المنحة.
- ألا يقل عمر الفرد الذي يريد الحصول على الدعم عن ٢١ سنة.
- أن يكون يعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.
طريقة التسجيل في منصة ريف السعودية
يمكنك الآن التسجيل في منصة ريف الاليكترونية من خلال اتباع ما يلي:
- ادخل على رابط المنصة.
- اختر أيقونة إنشاء حساب.
- ادخل بياناتك مثل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والمهنة.
- ادخل رقم هاتف المحمول.
- سيتم ارسال رسالة نصية إلى الهاتف الخاص بك، عليك ادخالها فى الخانة المخصصة لها في الموقع.
- اضغط على أيقونة تسجيل.
- ومنها سيتم تسجيل بياناتك إليكترونيًا على الرابط وستتمكن من الحصول على الدعم بعد عملية مراجعة البيانات من قبل الجهات المختصة
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التقديم والتسجيل في دعم ريف للمزارعين في المملكة 1442 هجرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.