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عمر شويل - جدة شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443 وموعد التسجيل وكيفية التقديم ، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من حملة الثانوية العامة السعودية وذلك للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية بالمملكة ، حيث تعد الكلية من أهم وأقدم الكليات في المملكة المتخصصة في العلوم الأمنية ، لذلك سنتعلم في فيما يلي حول شروط التقديم لكلية الملك فهد وطريقة التقديم المباشر كما نتعرف على قواعد التقديم التي يجب الالتزام بها

شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443

قامت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن فتح باب القبول الرسمي لطالب الثانوية العامة عام 1442 للالتحاق بدورة العلوم الأمنية بالجامعة للعام 43 وقامت الإدارة بوضع بعض الشروط وهي :

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

يستثنى من شرط الأصل السعودي لمن نشأ مع والدهم أثناء خدمة الدولة في الخارج.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق.

يجب يكون المتقدم لائقًا طبيًا وذلك لطبيعة الدراسة.

ألا يكون مقدم الطلب قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأحكام القانونية.

أن يكون المتقدم خالياً من المرض والضعف الجسدي أو العقلي.

وزن وطول مقدم الطلب متناسبان مع اللوائح الطبية.

لا يقبل أي فحص طبي آخر صادر عن لجنة طبية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي ، شرعي ، نظام طبيعي أو بشري).

يجب أن يكون خريج المدرسة الثانوية للعام الحالي في نظام النهار.

لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة للالتحاق بالكلية.

جب أن يكون خريج المدرسة الثانوية للعام الحالي.

لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة للالتحاق بالكلية.

اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل إدارة الكلية.

اجتياز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة التي وضعها مركز القبول في الكلية.

عدم طرد المتقدم سابقا من الكلية أو المعهد العسكري لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية أو مقيمة في السعودية .

يجب ألا يقل عمل المتقدم في بداية العام الدراسي عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

ألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80٪. اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70٪.

إجراء الاختبار التحصيلي للمسار العلمي أو العلوم الطبيعية في الوقت المحدد.

لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة من المدرسة الثانوية.

معادلة الشهادة إذا حصل عليها مقدم الطلب من جهة أخرى خارج المملكة.

موعد التسجيل في كلية الملك فهد

قامت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ، بتحديد موعد فتح باب التسجيل لحاملي الثانوية العامة للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443.

تفتح باب التقديم يوم الثلاثاء 6 شوال 1442 هـ الموافق 18 مايو 2021 م. تغلق باب التقديم يوم الأحد 11 شوال 1442 هـ الموافق 23 مايو 2021 م

كيفية التقديم في كلية الملك فهد

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحاملي شهادة الثانوية العامة بالمملكة يكون للحصول والالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية 65 من خلال بواب التوظيف أبشر. للتقديم في كلية الملك فهد ، يجب اتباع الخطوات التالية: