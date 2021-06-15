نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم المرور الموحد المجاني السعودي في مختلف مدن ومناطق المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم المرور الموحد المجاني السعودي هو رقم تم تخصيصه من قبل الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية و يجب علي جميع المواطنين من معرفة هذا الرقم للاتصال بها في الحالات الطارئة أو الحوادث لا قدر الله, كما يمكن أن يقوم المواطنين بالاستفسار عن كل ما يخص المرور في المملكة العربية السعودية مثل ترخيص المركبات , الاستفسار عن المخالفات المرورية , مواعيد العمل في المرور و غيرها, و قد حرصت الإدارة العامة للمرور في المملكة بتخصيص رقم موحد لكل منطقة من مناطق المملكة ليكون رقم خاص بتلك المنطقة فقط و ذلك لسهولة التواصل مع إدارة كل منطقة و السرعة في تنفيذ طلبات المواطنين في جميع مدن و مناطق المملكة العربية السعودية .

رقم المرور الموحد المجاني السعودي و فائدته

من خلال المقال يمكنك معرفة رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، قد قامت إدارة المرور السعودي بتوفير تلك الخدمة لكل إدارة في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية ليستطيع جميع المواطنين من الاستفسار عن كل ما يخص المرور من مخالفات مرورية و الإجراءات و القوانين التي تعمل علي تنظم حركة المرور في مختلف أنحاء المملكة, و توفير جميع سبل السلامة المرورية , الاستعلام عن رخصة السيارة, تحديث رخصة القيادة, كل ما يخص نظام ساهر و طريقة العمل بهذا النظام , كما نوهت إدارة المرور انه في حالة وجود أي حالات طوارئ علي الطريق تخص المرور فيمكنكم الاتصال علي 993 و هو رقم ساخن يعمل طوال الليل و النهار دون توقف.

رقم المرور الموحد المجاني السعودي في مختلف مناطق المملكة

من خلال المقال يمكنك معرفة الشروط الواجب توافرها عند تجديد رخصة القيادة السعودية للنساء، أما عن الرقم الموحد فأصبح بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاتصال علي رقم الإدارة العامة للمرور من خلال الرقم 0114092446 و كما قامت الإدارة العامة للمرور بتخصيص رقم موحد لكل منطقة و الأرقام كالتالي :

الرقم الموحد للإدارة العامة للمرور هو 993.

الرقم الموحد لإدارة مرور مكة المكرمة هو 0125601411 .

الرقم الموحد لإدارة مرور الرياض هو 011441111 .

الرقم الموحد لإدارة مرور مدينة جدة هو 0125600449 .

الرقم الموحد لإدارة مرور نجران هو 0173177147 .

الرقم الموحد لإدارة مرور مدينة الجوف هو 0146241646.

الرقم الموحد لإدارة مرور جيزان هو 0173177147 .

الرقم المروري لإدارة مرور القصيم و هو 0163811010 .

الرقم المروري لإدارة مرور مدينة عسير و هو 0172242236.

الرقم المروري لإدارة مرور مدينة تبوك و هو 01722382077 .

الرقم المروري لإدارة مرور مدينة الجود الشمالية و هو 0175321760 .

الرقم المروري لإدارة مرور مدينة الشرقية و هو 0138260111.

رقم مرور حوادث السير

قد قامت الإدارة العامة بالمرور بانها قد قامت بتوفير رقم موحد و خاص بحوادث السير التي قد يتعرض لها المواطن لا قدر الله، كما أشارت الإدارة إلي وجود سيارات متنقلة في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حتي يتم إسعاف المصابين بأسرع وقت ، و في حالة وجود حادث مرور يمكن الاتصال علي رقم الحوادث الموحد و هو كالتالي:” 01221110000 “.

تقديم الاعتراض علي المخالفة المرورية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي خدمة مبايعة المركبات إلكترونياً، من المعروف أن الهيئة بالشؤون المرورية تعمل علي تحرير المخالفات وجمع الغرامات، والتي تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل في بعض الأحيان إلي مبلغ وقدره 10 الأف ريال سعودي، وتشمل هذه الغرامات المخالفة الخاصة بتجاوز السرعة المقررة، والتي تبدأ بمبلغ يصل قدره الي150 ريال سعودي، ويمكن أن تصل إلي 2000 ريال سعودي.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم رقم المرور الموحد ورقم الحوادث نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.