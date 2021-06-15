مبايعة المركبات إلكترونياً بالخطوات من خلال منصة أبشر

مبايعة المركبات إلكترونياً هي خدمة تقوم بتقديمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين، وقد قام وزير الداخلية السعودية أمس الاثنين الموافق 14من يونيو للعام الحالي 2021 ميلادية بتدشين مجموعة جديدة من الخدمات عن طريق المنصة، وخدمة المبايعة هي واحدة من ضمن 13 خدمة جديدة في نظام أبشر، وهذه الخدمة تعمل علي تمكين المواطنين من إتمام عملية البيع للسيارة الخاصة بهم بشكل إلكتروني من خلال المنصة بعد معينة وفحص المشتري للسيرة المراد بيعها، حتي يتم الموافقة بين الطرفين علي إتمام عملية البيع بالثمن المحدد من قبل البائع.

مبايعة المركبات إلكترونياً

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم المرور الموحد، وقد أشارت أن خدمة المبايعة الجديدة تشتمل علي العديد من الجوانب وهي كالتالي:

من خلال الخدمة الجديدة يمكن تحصيل ثمن المبايعة من المشتري بشكل مباشر.

يتم التحقق من تسليم المركبة إلي المشتري،حيث يقوم البائع بإدخال رمز التحقيق الذي يصل إلي المشتري في خلال عملية الاستلام والتسليم.

من خلال الخدمة يمكن التحقق من ضوابط عملية البيع من خلال الإدارة العامة للمرور ” سريان الرخصة – عدم وجود مخالفات سابقة – سريان الفحص الدوري للمركبة- سريان رخصة السير – وجود تامين ساري المفعول وغيرها من إجراءات أخري خاصة بالمركبة”.

يتم نقل ملكية المركبة في أنظمة المرور إلي المشتري بشكل تلقائي.

إيداع قيمة مبلغ السيارة المباعة في حساب البائع البنكي.

مبايعة المركبات إلكترونياً بالخطوات

يمكن من خلال المقال التعرف علي استخراج رخصة القيادة للنساء، وقد أشارت منصة أبشر الالكترونية عن كطريق نشر فيديو خاص عن خطوات المبايعة علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي علي تويتر والخطوات التي يقوم بها البائع كالتالي:

الدخول علي الحساب الرسمي لمنصة أبشر الالكتروني.

الضغط علي خدمة مبايعة المركبات .

يتم الضغط علي اختيار المركبة المراد بيعها.

يجب علي البائع إدخال البيانات الخاصة بالبائع.

يدب رفع الطلب.

الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتري