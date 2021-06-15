نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد قيمة فاتورة الكهرباء السعودية Apple Pay وكيفية السداد بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء السعودية من أكثر ما يلفت انتباه الزوار خلال هذه الفترة خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها، حيث تتمتع الشركة السعودية للكهرباء بالعديد من الخدمات التي يمكن للشخص المستفيد الاستفادة منها، وتعد خدمة الكهرباء من أكثر الخدمات الهامة في حياة الإنسان ونظراً للوضع الحالي الذي تمر به البلاد، فقد انتشرت شائعة حول زيادة قيمة فاتورة الكهرباء لن يقدر المستفيدين على سداد قيمة الكهرباء، ولككن سرعان ما تم توفير خدمة الفاتورة الثابتة الذي تتيح خدمة التقسيط لسداد قيمة الفاتورة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا طرق سداد قيمة الفاتورة وكيفية السداد بالخطوات.

فاتورة الكهرباء السعودية شهر يونيو:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية لهذا الشهر من خلال الدخول على رابط الشركة السعودية للكهرباء وكتابة رقم الحساب أو رقم العداد ويتم معرفة قيمة الاستهلاك، علماً بأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التطورات في دخول خدمة الكهربة إلى منازل، فقد اقترب مشروع العدادات الذكية على وشك الانتهاء، وقد أعلنت الشركة السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن آلية توصيل خدمة الكهرباء بدون صكوك إلى المنازل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية:

كيفية قراءة فاتورة الكهرباء السعودية:

قد أكدت الشركة أنه عند معرفة قيمة الفاتورة وسدادها يمكن تحديد كمية الاستهلاك للفرد واكتشاف الانحرافات، انطلاقاً من التزامنا المطلق بالشفافية والمصداقية في كل مراحل الفوترة، فعند القيام بقراءة الفاتورة يتم معرفة كمية الاستهلاك والأهم هو الرقم لحساب قيمة الاستهلاك، وفترة الاستهلاك أي مدة احتساب كمية استهلاكك الشهرية.

طرق سداد فاتورة الكهرباء Apple Pay:

تختلف طرق سداد فاتورة الكهرباء السعودية وذلك بناءً على ما قد أعلنته الشركة السعودية للكهرباء من خلال صفحتها الرسمية، فقد أوضحت إنه يتم سداد فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيق Apple Pay من البطاقات الائتمانية Visa و MasterCard، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تسهيل خدمتها لأكثر من 10 ملايين مشترك من جميع الفئات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم إضافة هذه الخدمة لتسهيل التعامل وتيسير على الشخص المستفيد، وقد أضافت إنه يمكن السداد عبر نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

الفاتورة الثابتة:

تعد من أهم الخدمات التي يبحث عنها المستهلك للخدمة حيث تتيح إمكانية تقسيم الفاتورة على مدار 12 شهر بقيمة ثابتة وذلك بالاتفاق مع إدارة الكهرباء، حيث يتم دفع وسداد قيمة الفاتورة من خلال رقم الحساب للشخص المستفيد، حيث تتيح تنظيم الاستهلاك للشخص المستفيد.