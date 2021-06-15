الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 وشروط التسجيل في المقطوعة

يبحث الآلاف عن موعد صرف المساعدات المقطوعة من الفئات متوسطة الحال داخل المملكة العربية السعوية، وقد زاد البحث والإهتمام بأخبار برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي في السنوات الأخيرة بسبب ما تقدمه هذه المساعدات للمواطنين السعوديين محدودي الدخل من مبالغ مادية تعينهم على تحمل ظروف الحياة الصعبة بسبب ما حدث من غلاء أسعار في معظم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن السعودي بإستمرار، ومن هنا كان الدور الهام والكبير لبرنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ليكون داعم للمواطن بعد إجراء الحكومة السعودية لعدد من الإجراءات الإصلاحية في القطاع الإقتصادي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف ونزول المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل في المقطوعة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم الآن كافة الشروط المطلوبة من المواطن السعودي حتى يستطيع التقدم للتسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة والحصول على مبالغ الدعم، وإليكم الشروط كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بشكل شبه دائم.

وثانياً لا يقل عمره عن 35 عام.

وأخيراً لا يمتلك أي سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم وأكبر مساعدات الدعم المالى التى تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سنوياً للأسر والفئات قليلة الدخل ويتم تقديمها ضمن شروط معينة تقدمها الوزارة وذلك لأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد شروط المساعدة المقطوعة وتحديد موعد صرفها وإعلان أسماء المقبولين فى المساعدة المقطوعة، وتساعد هذه المساعدة المالية الأسر الفقيرة فى توفير حياة كريمة لأبناء هذه الأسرة حيث يتم منحهم مبلغ مالى كبير يساعد فى حياتهم نظراً للظروف الصعبة التى يمر بها أغلب الفئات بسبب الغلاء الإقتصادى الصعب وغلاء أسعار السلع والإحتياجات الأساسية لهذه الأسرة.