نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح وضع الموظفين في التحول والتخصيص وكذلك موقف المرتبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في أول بيان رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ أوضحت من خلاله جميع التفاصيل التي تدور حول برنامج التحول والتخصيص الجديد للموظفين، حيث أوضحت أن هذا البرنامج قد يهدف إلى زيادة فرص العمل والتشغيل، حيث أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة لم تتغير وتظل ثابتة لمدة عامين ثم تخضع للتغيير، ومن جانب آخر أضافت أن اللوائح والأنظمة الخاضع لها الجميع الموظفين تكاد أن يتم تغييرها، وقد يتم التغيير حسب القطاع الذي ينتسب إليه الموظف التحول أو الخصخصة؛ حيث إنها أشارت أيضا إلى تطبيق فكرة برنامج التحول وبرنامج التخصيص حيث إنه يهدف إلى الوصول إلى المنفعة المفيدة التي تحقق أقل تكلفة وأيضاً حسن الأداء.

نظام التحول والتخصيص:

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية البشرية أوضحت آلية نظام البرنامج يهدف إلى تشغيل أكبر عدد من المواطنين؛ وتقليل نسبة الاعتماد على النفط؛ وبالنسبة للتخصيص قد يتم انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ وذلك لأنهم قد يكملون تخصيص أصل أو خدمة؛ وأما بالنسبة لبرنامج التحول فقد نوضح أيضاً أن الغرض منه أن يتم مشاركة القطاع الخاص وذلك قد يحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وكيفية تطبيق نظام التحول

أوضحت الموارد البشرية كيفية تطبيق نظام التحول وذلك من خلال أن التحول قد يتم من خلال عدة طرق و أهمها انتقال الموظفين الذين يخضعون لأي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو عن طريق انتقال العمال الذين يخضعون من اللائحة الوظيفية المطبقة إلى لائحة وظيفية أخرى، ومن جانب آخر أوضحت أن هناك بعض المفاهيم التي يجب توضيحها للمستفيد؛ وأيضاً المعلومات الخاطئة قد يتم البحث فيها وتداولها؛ وذلك بخصوص مدى تأثر رواتب الموظفين بعد التخصيص وبرنامج التحول.

رواتب الموظفين بعد التخصيص ؛ مفاهيم خاطئة:

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن هناك بعض المعلومات والمفاهيم التي قد أسيئ فهمها؛ التي تم تداولها بصورة غير صحيحة والتي اختصت مدى تأثير رواتب الموظفين بعد التخصيص وبرنامج التحول؛ كما تحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؛ عن التحول أو التخصيص سوف يشمل الموظفين الذين يعملون في قطاعات صدر أو سوف يصدر فيها قرار التحول أو التخصيص؛ كما أكدت إنه ليس جميع الموظفين كما أشيع وتداول، وقد أوضحت الوزارة أن التعاقد سوف يكون وفقاً للنظام الوظيفي للجهة المحول لها؛ وكذلك الأجور والمميزات التي يعمل بها لديها؛ مع الحفاظ على ألا يقل الأجر الأساسي والفعال والذي كان يتقاضاه الموظف .