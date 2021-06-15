خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021 يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في هذا الاختبار حيث إنة من ضمن الاختبارات الهامة التي تضمن ترقية المعلم في الوظائف التعليمية المختلفة.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

يعد هذا الاختبار واحد من ضمن الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلك لأن تقوم بعملية المفاضلة بين المعلمين في عمليات الترقيات السنوية وأيضاً من أجل اختيار الكادر المناسب لكافة مراحل التعليم في المملكة حيث تسعي حكومة المملكة إلي رفع جودة التعليم عن طريق رفع كفأة المعلمين والمعلمات في المنظومة.

خطوات الاستعلام عن موعد اختبار الرخصة المهنية

خصصت هيئة تقويم التدريب والتعليم خدمة إلكترونية تمكن المعلم من عملية القيام بالاستعلام عن موعد الاختبار إلكترونياً حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للأتي:

الأنتقال إلي الموقع الإلكتروني لمنصة قياس علي شبكة الأنترنت.

اختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار الاختبارات المهنية للمعلمين.

اختيار الاستعلام عن الجدول الزمني للاختبارات.

يظهر لك مواعيد الاختبار.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

يتم التسجيل في هذا الاختبار إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التدريب والتعليم ولأن تقوم بالتسجيل في الاختبار يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي: