خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021

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التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021 يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في هذا الاختبار حيث إنة من ضمن الاختبارات الهامة التي تضمن ترقية المعلم في الوظائف التعليمية المختلفة.
اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021
يعد هذا الاختبار واحد من ضمن الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلك لأن تقوم بعملية المفاضلة بين المعلمين في عمليات الترقيات السنوية وأيضاً من أجل اختيار الكادر المناسب لكافة مراحل التعليم في المملكة حيث تسعي حكومة المملكة إلي رفع جودة التعليم عن طريق رفع كفأة المعلمين والمعلمات في المنظومة.
خطوات الاستعلام عن موعد اختبار الرخصة المهنية
خصصت هيئة تقويم التدريب والتعليم خدمة إلكترونية تمكن المعلم من عملية القيام بالاستعلام عن موعد الاختبار إلكترونياً حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للأتي:
- الأنتقال إلي الموقع الإلكتروني لمنصة قياس علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار الاختبارات المهنية للمعلمين.
- اختيار الاستعلام عن الجدول الزمني للاختبارات.
- يظهر لك مواعيد الاختبار.
طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2021
يتم التسجيل في هذا الاختبار إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التدريب والتعليم ولأن تقوم بالتسجيل في الاختبار يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع منصة قياس علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة خانة المستفيد.
- اختيار من القائمة الجانبية الاختبارات المتاحة للتسجيل.
- تقوم باختيار الاختبار ثم النقر علي زر التسجيل.
- تضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- بعد ذلك تقوم باختيار الاختبارات المحوسبة.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية للمعلم في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الموعد المناسب للمعلم لأداء الاختبار.
- اختيار مقر قياس المناسب.
- تقوم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- النقر علي زر التسجيل.
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