“نبض جدة” ومبادرة ترفيهية للأيتام

دوت الخليج : جدة – صباح الحربي أقيمت مساء الثلاثاء ٥ ذو القعدة ١٤٤٢ ضمن البرامج والمناشط والمبادرات التطوعية التي تنفذها جمعية نفع الخيرية ممثلة في مجموعة نبض التطوعية مبادرة بعنوان ” مبادرة ترفيهية للأيتام ”

والذي انطلق الساعة ٤ عصراً واستمر إلى الساعة ٩ مساءً وكانت فقرات المبادرة متوافقة مع الإجراءات الاحترازية عدداً وتنفيذاً ، واشتمل البرنامج على جلسة تعارف ومعرفة المواهب وعرض للحيوانات وتقسيمة في كرة القدم ثم صلاة المغرب وكلمة للمستشارة الاسرية آمال العبادي ثم فقرة المسبح وصلاة العشاء وختام البرنامج مشاركة الجميع في وجبة العشاء .

وقد شهدت المبادرة حضورا مميزا من الإعلاميين والإعلاميات والسنابيين والسنابيات ، مع مشاركة فعّالة من شركاء النجاح مخابز نعمة والفارس اكسبو وماي ساندي

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