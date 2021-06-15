الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة طريقة معرفة بيانات الكفيل الخاص بك عبر خدمات أبشر للمقيم

معرفة رقم إقامة الكفيل والاستعلام عن الموقف يقدم مكتب العمل السعودي خدمة الاستعلام عن الكفيل برقم الإقامة ، مما يعني أن الاستعلام عن اسم صاحب العمل أو المؤسسة أصبح من أبرز الخدمات الإلكترونية فى ظل التحول الرقمي بالمملكة حيث تسعى الحكومة السعودية الى تنفيذ كافة خدماتها الحكومية بشكل إلكتروني وتقديم مبادرات وتحديثات مهمة لخدمة المقيمين وخاصة خدمة الاستعلام عن الكفيل برقم الهوية .

طريقة معرفة بيانات الكفيل برقم الإقامة 1442

إذا سألت كيف تعرف من هو الكفيل ، ستعطيك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجابة من خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية المهمة والتي من بين تلك الخدمة الاستعلام عن بيانات الكفيل برقم الطلب من خلال الخطوات الاتية :

زيارة بوابة إدارة الموارد البشرية وإدارة التنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الإلكترونية ثم تسجيل الدخول.

قم بالوصول إلى خدمة نقل خدمة OEM

أدخل البيانات المطلوبة من خلال استعلام تحديد رقم الهوية

انقر فوق علامة التبويب “الاستعلام” لعرض كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالكفيل وصاحب العمل.

تسجيل الدخول إلى منصة قوى الإلكترونية.