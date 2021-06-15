هناك الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في إصدار رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية نتيجة لارتباط عملهم بوجود سيارة في كثير من الأوقات وهناك بعض المقيمين مؤخرا يحاولون إصدار رخصة القيادة حتى يستطيع قيادة السيارة في طرقات المملكة العربية السعودية، لأن المملكة السعودية تحرص دائما على تطوير جميع المجالات والحياة العامة كان لابد أن تسمح للمقيمين داخل حدودها بإصدار الرخصة ولكن بشروط معينة ويجب أن تتوفر للمتقدم للحصول على رخصة القيادة.

طريقة إصدار رخصة القيادة

يستطيع الأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة إصدار رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية من خلال بعض الخطوات والإجراءات الخاصة بذلك وهي كالاتي:

يجب على المتقدم لاستخراج الرخصة عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة ومن أهمها فحص الدم، فحص نظر، وبعد ظهور نتيجة الفحوصات بعد 24 ساعة يتم ارسال رسالة برقم انتهاء الفحص والنتيجة إلى الكفيل.

الذهاب إلى مدرسة القيادة النموذجية مع المتطلبات التي تحتاجها وهي تحضير 4 صور شخصية حديثة صورة الإقامة سارية، ملف اخضر لحفظ الأوراق ثم القيام بتعبئة نموذج المدرسة.

تقوم مدرسة القيادة بمنح المتقدم 30 ساعة تدريبية حيث يستطيع التدريب لمدة ثلاث ساعات يومياً مع دفع رسوم هذه الدورة التي تبلغ قيمتها 450 ريال.

يجب على المتقدم اجتياز اختبار نظري في مدرسة تعلم القيادة تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.

ثم يتم تحديد موعد لعمل اختبار عملي للسائق وفيها حالة النجاح يستطيع الحصول على رخصة القيادة.

حتى يستطع المتقدم الحصول على الرخصة يجب عليه دفع 80 ريال سعودي رسوم رخصة القيادة لمدة عامين ثم يتم دفع 40 ريال سنوياً بعد العامين.

شروط الحصول على رخصة قيادة داخل المملكة

يستطيع المقيمين إصدار رخصة قيادة بالمملكة العربية السعودية لكن يجب توافر بعض الشروط حتى يستطيع الحصول عليها ومن أهم هذه الشروط: