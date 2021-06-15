نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط جوال ايفون من شركة STC وبدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على جوال بالتقسيط من STC، إذا كنت تتساءل عن شروط شراء جوال بالتقسيط من شركة الإتصالات stc التي تعد أكبر شركات الإتصالات بالمملكة العربية السعودية وأقدمها أيضا فهي من أوائل الشركات التي قدمت خدماتها للعملاء سواء فيما يخص الهاتف المحمول أو الهواتف المنزلية وكذلك خدمات الإنترنت إليك هذا المقال.

شروط شراء هاتف جوال بالتقسيط من شركة STC

إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد وليس لديك القدرة على دفع ثمن الهاتف مرة واحدة تقدم لك شركة STC حل التقسيط بشروط سهلة وميسرة وهي:

● الموافقة على شروط الخدمة وأحكامها، مع تسجيل البيانات المتعلقة بالعميل كاملة.

● أن يقدم العميل ضمان يفيد بأنه سوف يقوم بسداد قيمة الهاتف على أقساط حسب المواعيد المحددة لذلك.

● يتحمل العميل أي تبعات أو خسائر تنتج عن إلغاء الخدمة مع اضافة مبلغ من المال على الثمن أو اصلي للجوال وذلك مقابل الخدمة.

أنظمة سداد الأقساط الشهرية لدى STC

تقدم الشركة أنظمة سداد ميسرة لعملائها عند شراء هاتف جوال أو أي نوع من الأجهزة الذكية نتعرف عليها فيما يلي:

● نظام السداد الدفعات الشهرية تقدم في الشركه مبلغ مالي معين للعميل يستخدم العميل هذا المبلغ في شراء الهاتف الذي يرغب فيه ثم يقوم بعد ذلك بسداد المبلغ على أقساط، وتتنوع قيمة الأقساط حسب النظام الذي يختاره العميل فهناك نظام 50 و 100 و150 وكذلك نظام 200، وبالطبع يكون المبلغ الذي يحصل عليه العميل مختلف بحسب فترة السداد فكلما زاد عدد أشهر السداد يزيد كذلك المبلغ المقدم للعميل.

● الخط المفوتر و يتمكن العميل من خلال هذا النظام من الحصول على الهاتف الذي إختاره على متجر الشركة الإلكتروني بأنظمة مفوتر المتعددة قيمة الأقساط تبدأ من 25 ريال سعودي.