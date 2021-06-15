هل تعلم أن كورونا قد تؤدي إلى الجلطة الرئوية..!

دوت الخليج / سلوى البلادي.
لنتعرف سوياً ما هي جلطة الرئة
جلطة الرئة :
هو انسداد في أحد الشرايين الرئوية بجلطة أو بتكتلات دموية في أغلب الحالات تنتج عن إنتقال الجلطات الدموية من الأوردة العميقة في الساقين أو من أوردة في أجزاء أخرى إلى الشريان الرئوي.
خطورتها:
الجلطة تمنع تدفق الدم إلى الرئتين، فبالتالي تمثل خطرًا على الحياة وممكن تؤدي إلى الوفاة في الحال وبسرعة شديدة.
الأعراض:
- ضيق في النفس.
- ألم شديد في الصدر.
- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.
- فرط التعرق
- إنتشار اللون الأزرق في الجسم.
ملاحظة هامة :
عند ظهور الأعراض يجب الإسراع لأقرب مستشفى لإتخاذ اللازم.
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