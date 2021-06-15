بلادي – الرياض : أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الثلاثاء)، خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة “أبشر” الإلكترونية. وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر أبشر، مشيرةً إلى أن إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي من متطلبات الخدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأحوال المدنية” تتيح خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر “أبشر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.