نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة ريف للمزارعين reef وطريقة التسجيل فيها في المقال التالي
رابط منصة ريف للمزارعين يهتم بالبحث عنها الكثير من الأسر الريفية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وهي منصة إلكترونية ضمن البرامج التي قد وضعتها الحكومة للتنمية وتحسين مستوى المزارعين ورفع شان صغار المزارعين ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسره لتحسين منتجات المزارعين والأراضي الزراعية والمحاصيل وكذلك المختصين في تربيه النحل وتسويق المنتجات وهؤلاء الأشخاص يسعى الكثير منهم إلى الانضمام إلى هذه المنصة للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها.
شروط التسجيل في برنامج ريف
تشترط منصة ريف الإلكترونية عدد من الشروط حتى يتم قبول هؤلاء الأشخاص في برنامج ريف الذي يوفر العديد من المميزات ومن اهم هذه الشروط هي
- أن يكون الشخص الذي سيتقدم لبرنامج ريف سعودي الجنسية
- أن يكون عامل في احد المهن الزراعية التي ذكرها برنامج ريف و يباشر مهام عمله بنفسه
- كما يشترط أن يكون من سكان المنطقة التي تكون مشموله بالدعم
- ألا يكون راتب هذا الشخص يزيد عن 6000 ريال سعودي
- ولا يكون الشخص المتقدم يعمل في اي وظيفه في سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص
- كما يشترط أن لا يقل عمره عن 21 سنه
- ويقوم الشخص المتقدم بإثبات مهنه من المهن الزراعية
- كما يلتزم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي اعتمدها برنامج ريف
- أن يكون لديه حساب بنكي نشط في احد البنوك المعترف بها
طريقه التسجيل الأسر المنتجة في برنامج ريف
- أولا دخول رابط موقع منصة ريف
- بعد ذلك تتجه إلى خيار التسجيل كاسر منتجه
- اضغط على كلمه تسجيل
- قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المتقدم الرباعي ورقم الإقامة أو السجل المدني والجنسية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكذلك الحالة الصحية و عدد أفراد الأسرة وقم بإدخال رقم الجوال المؤهل العلمي و المنطقة التابع لها
- أرفاق ما يثبت العنوان مثل فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجاز
- إثبات مصدر الدخل واحتياجاتك من الجمعية
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