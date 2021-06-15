رابط منصة ريف للمزارعين reef وطريقة التسجيل فيها

رابط منصة ريف للمزارعين يهتم بالبحث عنها الكثير من الأسر الريفية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وهي منصة إلكترونية ضمن البرامج التي قد وضعتها الحكومة للتنمية وتحسين مستوى المزارعين ورفع شان صغار المزارعين ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسره لتحسين منتجات المزارعين والأراضي الزراعية والمحاصيل وكذلك المختصين في تربيه النحل وتسويق المنتجات وهؤلاء الأشخاص يسعى الكثير منهم إلى الانضمام إلى هذه المنصة للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها.

شروط التسجيل في برنامج ريف

تشترط منصة ريف الإلكترونية عدد من الشروط حتى يتم قبول هؤلاء الأشخاص في برنامج ريف الذي يوفر العديد من المميزات ومن اهم هذه الشروط هي

أن يكون الشخص الذي سيتقدم لبرنامج ريف سعودي الجنسية

أن يكون عامل في احد المهن الزراعية التي ذكرها برنامج ريف و يباشر مهام عمله بنفسه

كما يشترط أن يكون من سكان المنطقة التي تكون مشموله بالدعم

ألا يكون راتب هذا الشخص يزيد عن 6000 ريال سعودي

ولا يكون الشخص المتقدم يعمل في اي وظيفه في سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص

كما يشترط أن لا يقل عمره عن 21 سنه

ويقوم الشخص المتقدم بإثبات مهنه من المهن الزراعية

كما يلتزم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي اعتمدها برنامج ريف

أن يكون لديه حساب بنكي نشط في احد البنوك المعترف بها

طريقه التسجيل الأسر المنتجة في برنامج ريف