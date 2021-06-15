نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل نسبة ربح شراء بيت من التمويل العقاري الراجحي في شهر التمويل يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات والدعم في شهر التمويل يونيو 2021 الجاري، حيث أعلن عن شراء بيت من التمويل العقاري الراجحي بأقل نسبة ربح، والكثير من العروض والتخفيضات التي يقدمها بنك الراجحي مباشر أفراد عبر موقعه الإلكتروني أو تطبيق الراجحي، من خلال مصرف الراجحي وعبر جوالك مع تطبيق نقاط البيع يتم قبول المدفوعات بشكل آمن وسريع، ولهذا نلقي الضوء من موقع ثقفني حول منتجات التمويل العقاري والخدمات المدعومة المقدمة من المصرف لعملاءه.

شراء بيت من التمويل العقاري الراجحي

من حساب مصرف الراجحي تويتر الرسمي، حيث أعلنت عن المنتجات التي يقدمها البنك في شهر التمويل يونيو 2021 والتي تشمل جميع منتجات المصرف، وفي هذا الشهر يمكنك شراء بيت من تمويل الراجحي من خلال الدخول على عرض التمويل العقاري، الذي يتم التقديم عليه عبر الرابط السابق بعد معرفة الشروط والمزايا، ثم الضغط على (تقدم بطلبك الآن)، وهذا العرض مستمر من 2 يونيو إلى 4 يوليو 2021 م.

عرض التمويل العقاري

إن مصرف الراجحي من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات عديدة للعملاء، حيث يمكنك فتح حساب مصرف الراجحي مباشر في دقائق عبر الموقع الإلكتروني، ثم الدخول على الخدمات ومنها شراء بيت عن طريق الراجحي، وكذلك لمن يرغب في الحصول على تمويل شخصي سريع، كما يقدم تمويل تقسيط سيارات بدون كفيل، وهذه جميعها مزايا يقدمها البنك، ومن الخدمات الحالية هو عرض التمويل العقاري.

مزايا عرض التمويل العقاري

من مزايا الاشتراك في عرض التمويل لشهر يونيو 2021 استرداد الرسوم الإدارية ورسوم التقييم العقاري

التمويل العقاري لقترة تصل إلى 35 سنة

وهامش ربح تنافسي

كما أن معدل النسبة السنوية تبدأ من 3.86%

وهذا العرض لا يشمل التمويل العقاري المدعوم

كيفية التقديم لشراء بيت مصرف الراجحي

يتم التقديم بالدخول على رابط التمويل العقاري وتعبئة بياناتك الشخصية المطلوبة، من خلال تقديم النموذج وتشمل المعلومات:

معلوماتك الشخصية

معلومات العميل المالية

معلومات الاتصال

عروض كثيرة يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لا يفوتكم صفحة حساب مصرف الراجحي تويتر لمعرفة كافة الحديث، وكذلك موقع البنك الإلكتروني.