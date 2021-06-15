نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يعني كود البناء السعودي ومتي يتم تطبيقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي يتم تطبيق كود البناء السعودي بات السؤال الأول لدي المواطن السعودي الأن. بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم عن مؤتمر صحفي لمراجعة إجراءات تطبيق الكود على المباني السكنية ، استقطب كود البناء السعودي مؤخرًا اهتمام عدد كبير من المواطنين السعوديين ، والإجراءات الممكنة لتحقيق هذه المتطلبات المتعلقة بالبناء والتشييد.

قال مصدر في البناء والتشييد ، إن المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل ، وتشمل المرحلة الجديدة من كود البناء السعودي للمباني السكنية الجديدة و أكواد البناء قيد الإنشاء ، بما في ذلك تطبيق أكواد البناء المعتمدة. في كل منطقة ، والتقدم بطلب تأمين إلزامي على السكن والإصرار على التعامل مع المقاولين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.

أوضح المصدر بالتفصيل أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سلامة المباني السكنية في السوق السعودي وزيادة فرص الاستثمار. يشمل نطاق الكود المباني الجديدة ، بما في ذلك التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة ، وكذلك المباني القديمة. بما في ذلك توسعة وتجديد وإصلاح وهدم المباني. وقد شاركت بعض الإدارات ذات الصلة في تنفيذ الكود وهي إدارة الدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

يشمل المباني الجديدة من “التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة ، بما في ذلك المباني القديمة من توسعة وتعمير وإصلاح وهدم. عند تطبيق هذا الكود يمنع تطبيق أي أكواد أخرى تتعارض مع هذا القانون على كافة مشاريع البناء توفير الحد الأدنى من متطلبات المباني السكنية بما يحقق الصحة العامة وسلامة الحياة والمباني. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ، وإدارة الدفاع المدني ، ووزارة الطاقة ، والهيئات السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تطبق جميعها هذا الكود. من خلال منصة بلدي ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصاريح تشييد المباني السكنية. يعد المكتب الهندسي الذي يقوم بتصميم المبنى باستيفاء متطلبات الكود. يشرف المكتب الهندسي للإشراف على المشروع وفقًا لكود البناء السعودي ويقدم تقريرًا بذلك. توفير مقاول البناء المعتمد لتنفيذ المشروع حسب الخطة والتصميم المعتمدين. التأمين الإجباري على العيوب في المباني السكنية.

تصنيفات أكواد البناء السعودي

كود البناء السعودي العام مجموعة الأكواد الإنشائية. الكود السعودي الكهربائي. الكود السعودي الميكانيكي. الكود السعودي لترشيد الطاقة. الكود الصحي السعودي. الكود السعودي للحماية من الحرائق. الكود السعودي للمباني القائمة. الكود السعودي للمباني الخضراء. الكود السعودي للمباني السكنية.

يمكنكم الوصول وتحميل كود البناء السعودي للمباني السكنية وبعد الدخول يمكنك اختيار ما تشاء من الأكواد المعلن عنها أعلاه ومن ثم اختيار نوعها.