نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وشروط التسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443، منذ فترة تم الإعلان عن حملة الراجحي وهي حملة مجانية تهدف إلى توفير والتكفل بتسهيل التكاليف المالية لرحلات الحج للأشخاص غير المقتدرين ماديًا للتيسير عليهم وتسهيل قضاء فريضة من أركان الإسلام، وقرة عينٍ لكل مسلمٍ بالغ ورحلة من أنقى وأطهر رحلات العمر.

ما هي الخطوات اللازمة للتسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443

يمكنكم تسجيل أسمائكم ضمن حملة راجحي المجانية لرحلات الحج عن طريق الاتصال بمنسق الخدمات التابع للحملة على الرقم (920027768)، كما أن المكالمة ستكون مجانية، ولزم التنويه بأن ذلك الرقم هو الرقم الوحيد الخاص بالحملة وأنه لا يوجد أرقام أخرى للاتصال عليها.

كما يمكنكم التسجيل بشكلٍ أكثر سهولةً من خلال الدخول للرابط الخاص بالحملة وتحديد محل الإقامة ثم التقدم بالطلب الخاص بالتسجيل في رحلات الحج من خلال موقع حملة الراجحي الخيرية.

خطوات التسجيل من خلال رابط الحملة

بعد الدخول إلى الرابط المخصص بالتسجيل في رحلات الحج بحملة الراجحي، عليك متابعة الخطوات التالية:

اختر الخانة الجانبية “تسجيل دخول المتقدم للحج”.

ادخل الرقم الخاص بالهوية في مكانه المخصص.

ارفاق رقم الجوال.

اضغط على خانة “تسجيل الدخول”.

بعد تسجيل الدخول يختار أيقونة التسجيل بالحملة.

اختر المنطقة التي يتبع لها المتقدم بطلب الحج.

بعد إتمام التسجيل اضغط إرسال.

سوف يتم فحص الطلب من قبل المختصين في الحملة، ثم يتم قبول من ينطبق عليه الشروط من المتقدمين.

ما هي شروط القبول في الحملة المجانية لرحلات الحج

يشترط لقبول التسجيل لرحلات الحج في حملة الراجحي أن يكون المتقدم مواطن سعودي أو مقيم في السعودية منذ لا يقل عن عام، وحاصل على تصريح إقامة ، كما أنه لا يجب أن يكون قد سبق له الحج من قبل، ويشترط أن يحظى بحسن سير وسلوك سجله خالٍ من السوابق الجنائية.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 25 سنة، ولا يقل عن 18 للتابع، ومتوافرة لديه المتطلبات الخاصة بفريضة الحج، وخالٍ من المشاكل الصحية التي قد تعطله عن آداء المناسك أو تعفيه، و سوف يطلب منه تقديم تقارير طبية لإثبات ذلك، بينما لا يجب أن يزيد راتب الشخص المتقدم لأداء فريضة الحج عن ثلاثة آلاف ريالٍ سعوديٍ.