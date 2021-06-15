نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في السعودية mewa.gov.sa وزارة البيئة والمياه والزراعة في المقال التالي
انطلاق دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في السعودية، من الموضوعات العالية البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن هذا الدليل الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وقد أكدت الوزارة على ضرورة الدخول عليه سواء لمقدمي الخدمة أو المستهلكين، نظراً للمميزات التي يوفرها الموقع الإلكتروني الجديد، فسوف يتم عن طريق الدليل الجديد الحصول على خدمات المياه بشكل آمن ونظيف، مع الحفاظ على التنافسية في تقديم الخدمة وحصول المستهلكين على احتياجاتهم من المياه، في ظل تطبيق الحقوق لكلا الطرفين سواء مقدم الخدمة أو المستهلك.
موقع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي
- الدخول على الموقع الإلكتروني “mewa.gov.sa“.
- الاطلاع على المميزات والأهداف.
مميزات وأهداف دليل تقديم خدمة المياه والصرف الصحي
|المميزات
|الأهداف
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الجهة المعتمدة لتنظيم تقديم الخدمة
هي منظم المياه التي تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم “م/159” في تاريخ 11/11/1441، وقرار مجلس الوزراء رقم 710 الصادر في 9/11/1441، والذي يختص بأنشطة تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيسي المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرةً أو تنقيتها، مع نقلها والمياه المحلاة لنقاط التوزيع للمتاجرة بها وبيعها بالتجزئة، وكذالك تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، لإعادة استخدامها في أغراض الحضر والأغراض الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في عبوات.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
من الوزارات الهامة بالحكومة السعودية، فهي المسئولة عن متابعة تنفيذ السياسة البيئية وكذالك المياه والزراعة، وتعمل على تقديم الإرشادات اللازمة للاستفادة من المياه في مختلف المجالات، بالإضافة لمتابعة العملية الزراعية وتقديم العون للمزارعين بما يحافظ على النظام البيئي.
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