بلادي – الرياض : أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء). وتوقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى مرتفعات مكة المكرمة”. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.